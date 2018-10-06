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Фестиваль Юрия Башмета пройдет в Минске 7-20 октября

Культура 06.10.2018 | 10:00
Фото из архива
Фото из архива

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XIII Международный фестиваль Юрия Башмета пройдет в Минске 7-20 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

По приглашению художественного руководителя фестиваля Ростислава Кримера в лучших залах белорусской столицы выступят блистательные музыканты из разных стран мира.

Торжественное открытие фестиваля пройдет только 10 октября, но уже 7 октября состоится первый концерт. В Белгосфилармонии всемирно известный пианист Николай Луганский исполнит концерт Брамса с оркестром под руководством народного артиста Беларуси Александра Анисимова.

На концерте открытия XIII Международного фестиваля Юрия Башмета выступят обладатели премии "Грэмми" камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением народного артиста СССР и России Юрия Башмета. Солисты вечера - скрипач Вадим Репин, альтист Юрий Башмет и пианист Ростислав Кример.

Выдающийся музыкант Вадим Репин выступит на уникальной скрипке Страдивари Rode 1733 года. Это одна из самых дорогих скрипок мира, стоимостью в миллионы долларов.

В день открытия фестиваля состоится и мировая премьера концерта для альта и фортепиано с оркестром, посвященная Юрию Башмету и Ростиславу Кримеру, которая будет впервые исполнена именно на фестивале самими главными героями. Произведение называется "Ландшафты исчезающей памяти (Мастера Арнольта Шлика)", а написано оно белорусским композитором Валерием Вороновым. Юрий Башмет в этот вечер также продирижирует знаменитые произведения Бетховена и Шуберта в переложении для струнного оркестра величайшего симфониста Густава Малера Quartetto serioso фа минор соч. 95 и "Смерть и девушка".

А 12 октября во Дворце Республики будет представлена музыкально-театральная постановка с участием в главных ролях Владимира Познера, Андрея Макаревича, Дмитрия Ситковецкого и других.

Спектакль "Черт, солдат и скрипка", созданный по мотивам "Истории солдата" и других сочинений Игоря Стравинского к 100-летию произведения (премьера состоялась 28 сентября 1918 года в Швейцарии), - это гениальная музыка в исполнении первоклассных музыкантов, яркий и острый стихотворный текст Михаила Успенского, ожившие рисунки Андрея Макаревича, компьютерная анимация, видео и световые эффекты.

Классическую музыку и художественную гимнастику объединит концерт фестиваля Юрия Башмета 17 октября.

На сцене Большого зала филармонии выступит международный камерный оркестр East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера. Это уникальный коллектив, в который входят лауреаты самых престижных международных конкурсов, в том числе им. П.И.Чайковского в Москве, Королевы Елизаветы в Брюсселе, концертмейстеры лучших оркестров из стран Западной и Восточной Европы. Солистом станет заслуженный артист России виолончелист Александр Князев. Будучи дважды лауреатом Международного конкурса им. П.И.Чайковского, он покорил сцены многих стран мира и выступал с Лондонским королевским филармоническим оркестром, оркестром Би-би-си, с дирижерами Куртом Мазуром, Мстиславом Ростроповичем, Евгением Светлановым и многими другими на лучших сценах мира.

На большую филармоническую сцену выйдет и многократный призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике, лидер белорусской команды Екатерина Галкина.

Бэби-концерт "Музыка твоего сердца" - специальный проект фестиваля, своего рода подарок малышам и их мамам, ставший традицией. Идея проведения такого мероприятия принадлежит художественному руководителю фестиваля Ростиславу Кримеру. Концерт пройдет 18 октября.

На торжественном закрытии XIII Международного фестиваля Юрия Башмета в Белгосфилармонии признанный скрипач Сергей Крылов выйдет на сцену в качестве приглашенного солиста. В этот вечер публика услышит международный камерный оркестр East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера.

Величайший музыкант Мстислав Ростропович назвал в свое время Сергея Крылова одним из пяти лучших скрипачей XX века. Сегодня виртуоз дает сотни концертов в год в самых крупных залах с лучшими коллективами и дирижерами мира. Он также является главным дирижером Литовского камерного оркестра.

Кроме концертов звезд классической музыки и обладателей премии "Грэмми", на фестивале, как всегда, состоятся мировые премьеры и проекты в необычном формате. Международный фестиваль Юрия Башмета проходит в соответствии с постановлением Совета Министров Беларуси при поддержке Министерства культуры и Мингорисполкома.-0-

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