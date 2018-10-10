Фестиваль Юрия Башмета в Минске откроет мировая премьера для альта и фортепиано с оркестром

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XIII Международный фестиваль Юрия Башмета в Минске откроет сегодня мировая премьера концерта для альта и фортепиано с оркестром, сообщили корреспонденту БЕЛТА в дирекции фестиваля.

"В день открытия фестиваля в Минске состоится мировая премьера концерта для альта и фортепиано с оркестром, посвященная Юрию Башмету и Ростиславу Кримеру, которая будет впервые исполнена именно на фестивале самими главными героями. Произведение называется "Ландшафты исчезающей памяти (Мастера Арнольта Шлика)", а написано оно белорусским композитором Валерием Вороновым. На концерте открытия музыкального форума также выступят обладатели премии "Грэмми" камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением народного артиста СССР и России Юрия Башмета. Солисты вечера - скрипач Вадим Репин, альтист Юрий Башмет и пианист Ростислав Кример. Выдающийся музыкант Вадим Репин выступит на уникальной скрипке Страдивари Rode 1733 года. У инструмента по-настоящему уникальный звук, и особенно интересно услышать его в исполнении совершенного музыканта", - рассказали организаторы.

В Большом зале Дворца Республики 12 октября будет представлена музыкально-театральная постановка с участием в главных ролях Владимира Познера, Андрея Макаревича, Дмитрия Ситковецкого и других.

Один из концертов пройдет в ночь на 14 октября на платформе минского метро на станции "Петровщина". Начало - в два часа ночи. Прямо на перроне образуется партер, будет light-шоу, лазерное шоу. На импровизированной сценической площадке выступит международный камерный оркестр East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера, в который входят лучшие музыканты из стран Восточной и Западной Европы. С оркестром выступит звезда Большого театра Беларуси Оксана Волкова и хор. Кроме того, для слушателей споют группы "Без билета", Дядя Ваня и его группа One Hell Thing, "Песняры".

Классическую музыку и художественную гимнастику объединит концерт 17 октября. В этот вечер на сцене Большого зала Белгосфилармонии выступит Международный камерный оркестр East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера. Это уникальный коллектив, в который входят лауреаты самых престижных международных конкурсов, в том числе им. П.И.Чайковского в Москве, Королевы Елизаветы в Брюсселе, концертмейстеры лучших оркестров из стран Западной и Восточной Европы. Солистом вечера станет заслуженный артист России виолончелист Александр Князев. Будучи дважды лауреатом Международного конкурса им. П.И.Чайковского он покорил сцену многих стран мира и выступал с такими оркестрами, как Лондонский королевский филармонический оркестр, оркестр Би-би-си, с дирижерами Куртом Мазуром, Мстиславом Ростроповичем, Евгением Светлановым и многими другими на лучших сценах мира.

Примечательно, что на большую сцену филармонии выйдет также и многократный призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике, лидер белорусской сборной Екатерина Галкина. Под какую музыку будет исполняться специально поставленный для этого вечера номер, пока держится в секрете, однако в зрелищности такого партнерства нет никаких сомнений.

Также в этой программе можно будет услышать и симфонии Мечислава (Моисея) Вайнберга - композитора, который сегодня является одним из самых исполняемых во всем мире.

Как отметили организаторы, на сегодняшний концерт открытия фестиваля все билеты проданы, как и на "Ночь в метро".

XIII Международный фестиваль Юрия Башмета будет проходить в Минске по 20 октября в соответствии с постановлением Совета Министров Беларуси при поддержке Министерства культуры и Мингорисполкома.-0-