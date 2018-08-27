Фестиваль "Классика у Ратуши" собрал 40 тыс. зрителей

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "Классика у Ратуши с velcom" собрал 40 тыс. зрителей, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Четвертый сезон проекта завершился 25 августа и представил семь концертов общей продолжительностью около 20 часов. На сцену поднялись десятки коллективов и более 100 музыкантов, хорошо известных как в Беларуси, так и за ее пределами. Среди них Государственный академический симфонический оркестр Беларуси, коллектив Белорусского государственного академического музыкального театра, Минский молодежный камерный оркестр, Президентский оркестр Беларуси.

"Фестиваль классической музыки у Ратуши стал визитной карточкой Минска и хорошим примером государственно-частного партнерства. Каждый концерт собирал от 5 тыс. до 8 тыс. зрителей. А это значит, что фестиваль удался, и в следующем году мы сделаем его еще более насыщенным и подарим жителям города прекрасную возможность собираться семьями и слушать классическую музыку в историческом сердце Минска", - сказала начальник управления культуры Мингорисполкома Виталина Рудикова.

В свою очередь начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Николай Бределев отметил, что из года в год интерес к фестивалю растет не только у минчан, но и у туристов. "В этом году классический open air запомнился зрителям смелыми экспериментами, полюбившейся акцией "Свободный рояль" и, конечно же, роком", - добавил он.

Впервые за историю фестиваля в этом году концерты показывали не только в Верхнем городе, но и в прямом эфире при помощи сервиса цифрового телевидения VOKA. Благодаря этому новшеству онлайн-зрителями фестиваля стали 12 тыс. человек по всей Беларуси.

"Каждый классический концерт у Ратуши был разноплановым и связывал различные эпохи и поколения. В этом году в Верхнем городе звучали лучшие образцы симфонической и современной музыки. Судя по количеству гостей, такой формат городских мероприятий будет актуальным еще долгие годы", - считает директор "Минскконцерта" Андрей Микуцевич.

Организатором проекта "Классика у Ратуши с velcom" выступает Минский городской исполнительный комитет при генеральной поддержке компании velcom и содействии госучреждения "Минскконцерт".-0-