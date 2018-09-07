Фестиваль "Классика у ратуши" собрал в Витебске сотни зрителей

7 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Фестиваль классической музыки под открытым небом "Классика у ратуши с velcom" собрал сотни зрителей в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Фестиваль до этого проходил только в Минске и в первый раз покинул пределы белорусской столицы. Перед его стартом в Витебске любой желающий смог показать свои навыки игры на рояле и получить за выступление свой портрет в исполнении студентов-художников витебского вуза. Первым опробовал музыкальный инструмент один из сотрудников отдела культуры горисполкома, продемонстрировав уверенную игру. Немало было и юных учащихся музыкальных школ города.

На площадке перед концертным залом "Витебск" выступили заслуженный коллектив Беларуси "Музыкальная капелла "Сонорус" под руководством дирижера Александра Хумалы. Музыканты, среди которых лауреаты национальных и международных конкурсов, исполнили произведения Вивальди, Моцарта, Форе, Уильямса. На концерте под открытым небом выступили солистка Большого театра оперы и балета Беларуси Ирина Кучинская, баянист Андрей Цалко, скрипачка Оксана Герасименок и другие исполнители. Во время фестиваля для маленьких зрителей работала детская площадка.

Дирижер Александр Хумала после исполнения Вивальди поблагодарил зрителей за теплый прием. "Тематика фестиваля называется "От барокко до современности". Вы услышите произведения, созданные за последние четыреста лет. Кроме того, мы сыграем для вас цикл концертов "Времена года", ведь у нас музыка звучит под открытым небом и поэтому практически все эти произведения были написаны композиторами под впечатлениями от красоты природы", - сказал он.

На фестиваль мог попасть любой желающий. Среди зрителей было много молодежи. Те, у кого не получилось попасть на концерт, могли посмотреть его в прямом эфире сервиса цифрового телевидения VOKA. Запись будет находиться в открытом доступе в интернете.

Витебский концерт стал 28-м в истории фестиваля. Приятным сюрпризом для жителей и гостей города стало и то, что с 3 по 7 сентября прибывающие на витебский вокзал поезда из Минска, Бреста и Мурманска встречали отрывками из произведений Чайковского, Бетховена и Берлиоза.

В будущем планируется привезти фестиваль классической музыки и в другие города Беларуси.

Организаторами "Классики у ратуши" в Витебске выступили Витебский горисполком при поддержке оператора сотовой связи и госучреждения "Минскконцерт".-0-