15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль короткометражного кино "Китай в Беларуси" пройдет в БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Участвовать в фестивале могут непрофессиональные команды школьников, студентов и их родителей, а также все желающие. Географических ограничений нет, свои работы могут присылать авторы как из Беларуси, так и из ближнего и дальнего зарубежья. Заявки принимаются по 15 февраля. Работы, афиши кино нужно прислать до 1 марта по электронной почте rikkbgu2017@gmail.com.

К конкурсу допускаются разножанровые ленты - короткометражные игровые и документальные фильмы на русском или китайском языках. "В обязательном порядке должны быть китайские или русские субтитры соответственно. По условиям конкурса в лентах необходимо отразить, как в Беларуси представлены богатая культура, вековая история, древние традиции, литература, искусство, кухня, праздники Китая", - пояснили в БГУ.

Завершится фестиваль открытым просмотром и награждением участников конкурса кино. Показ фильмов запланирован на 15 марта.

Фестиваль призван способствовать развитию белорусско-китайского культурного диалога, созданию условий для раскрытия режиссерских способностей молодежи и ее стимулирования к изучению национальной культуры и традиций Китая и Беларуси.

Организаторами и инициаторами фестиваля выступают филологический факультет и Республиканский институт китаеведения имени Конфуция БГУ.-0-