15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль короткометражного кино "Китай в Беларуси" пройдет в БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.
Участвовать в фестивале могут непрофессиональные команды школьников, студентов и их родителей, а также все желающие. Географических ограничений нет, свои работы могут присылать авторы как из Беларуси, так и из ближнего и дальнего зарубежья. Заявки принимаются по 15 февраля. Работы, афиши кино нужно прислать до 1 марта по электронной почте rikkbgu2017@gmail.com.
К конкурсу допускаются разножанровые ленты - короткометражные игровые и документальные фильмы на русском или китайском языках. "В обязательном порядке должны быть китайские или русские субтитры соответственно. По условиям конкурса в лентах необходимо отразить, как в Беларуси представлены богатая культура, вековая история, древние традиции, литература, искусство, кухня, праздники Китая", - пояснили в БГУ.
Завершится фестиваль открытым просмотром и награждением участников конкурса кино. Показ фильмов запланирован на 15 марта.
Фестиваль призван способствовать развитию белорусско-китайского культурного диалога, созданию условий для раскрытия режиссерских способностей молодежи и ее стимулирования к изучению национальной культуры и традиций Китая и Беларуси.
Организаторами и инициаторами фестиваля выступают филологический факультет и Республиканский институт китаеведения имени Конфуция БГУ.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4374 BYN
|2.44 BYN
|2.445 BYN
|USD
|1.9955 BYN
|1.996 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.5403 BYN
|3.525 BYN
|3.537 BYN