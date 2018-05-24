Фестиваль "Мечты сбываются" собирает друзей в Несвижском замке 8 июня

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гала-концерт ХI фестиваля творчества детей и молодых людей с инвалидностью "Мечты сбываются" состоится в Несвижском замке 8 июня, сообщили БЕЛТА в благотворительном общественном объединении "Мир без границ".

"Конкурсанты каждый год впечатляют своим креативом и мастерством, которое постоянно растет. В этот раз на открытой сцене во дворе замка выступят коллективы десяти домов-интернатов для детей с особенностями психофизического развития с лучшими номерами по итогам конкурсного отбора", - отметили организаторы. Сами они также готовятся удивить участников и зрителей незабываемым шоу.

Так, с 15.00 на территории музейного комплекса будет организована ярмарка hand-made продукции, заряженной положительной энергетикой и теплом мастеров. Здесь можно будет не только что-то купить, но и вдохновиться новыми идеями, насладиться творчеством уличных артистов и стать участниками интерактивных представлений и развлечений. Для любителей вкусно поесть будет работать фудкорт.

Сам гала-концерт начнется в 19.00. Его гостями станут популярные белорусские исполнители: Александр Солодуха, Александр Патлис, Михаил Радж. Завершат программу выступление хедлайнера фестиваля Дмитрия Колдуна и дискотека для всех зрителей и участников.

Организаторами фестиваля выступают БОО "Мир без границ" при поддержке Министерства труда и социальной защиты Беларуси, фонда "ЭРИКС партнер по развитию".-0-