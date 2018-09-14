Фестиваль молдавского вина и еврейский праздник пройдут в Минске 15-16 сентября

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль молдавского вина и еврейский праздник пройдут в Минске на территории Верхнего города 15-16 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

С 12.00 до 23.00 15 сентября минчане и гости столицы смогут погрузиться в атмосферу настоящей Молдовы. Колоритное этническое "Подворье", яркие фотозоны позволят прикоснуться к красотам местной природы и ландшафта. На сцене выступят молдавские творческие коллективы, поэты, эстрадные исполнители. Зрителей обучат национальным молдавским танцам, покажут обычаи молдавской свадьбы "Нунта". Главным украшением вечера станет концерт заслуженного деятеля искусств Молдовы Нелли Чобану.

Фудкорт предложит национальные блюда, пройдут мастер-классы по приготовлению сармале, плацинды и мититеи, презентации ведущих винодельческих компаний страны и эксклюзивных сортов молдавского вина, шампанского и коньяка. Посетители смогут оценить качество напитков, тот продукт, который получит больше всего голосов, будет признан "Любимым вином Молдовы". Завершится день массовым флешмобом - исполнением народного танца "Хора".

Национальный праздник вина с 2002 года является одним из самых главных мероприятий в Молдове, молдавские вина - визитная карточка страны. Организаторами праздника в Минске выступают Минский городской исполнительный комитет и посольство Молдовы в Беларуси.

День еврейской культуры "Осенние праздники" пройдет 16 сентября. Гости смогут попробовать еврейскую традиционную кухню, услышать зажигательную и душевную еврейскую музыку, увидеть знакомые всем еврейские танцы. На фестивале пройдут многочисленные мастер-классы, выставки, викторины. Можно будет задать вопросы раввину, узнать, чем живет еврейская община Беларуси сегодня. Предусмотрена интересная детская программа.

Хедлайнером мероприятия станет финалистка шоу "Голос 4" солистка театра Александра Градского Алла Рид (Москва). По приглашению Натив-Израильского культурного центра в Минске она примет участие в праздничной программе, а с 20.30 до 22.00 выступит с сольным концертом.

Организаторами праздника выступают Минский городской исполнительный комитет и Союз белорусских еврейских общественных объединений и общин при поддержке Еврейского агентства для Израиля в Беларуси, представительства корпорации АЕОРК.-0-