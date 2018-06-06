Фестиваль "Молодечно-2018" посвящен Году малой родины и 80-летию Игоря Лученка

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теме Года малой родины и 80-летию народного артиста Беларуси и СССР Игоря Лученка посвящен XVIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Молодечно". Об этом сообщила журналистам первый заместитель министра культуры Беларуси Ирина Дрига, передает корреспондент БЕЛТА.

В первый день фестиваля, 8 июня, состоится главное событие - Национальный конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. Творческое состязание пройдет на площадке Дворца культуры города, а церемония награждения победителей - на сцене амфитеатра вечером того же дня. Обладателю Гран-при будет вручен приз имени Владимира Мулявина.

Концерт открытия "Мелодыя лёсу" будет посвящен творчеству знаменитого белорусского композитора Игоря Лученка. Прозвучат его хорошо известные песни в новых аранжировках и в переводе на белорусский язык.

Второй день также будет насыщен событиями. Это и концерт академической музыки, и джазовый концерт, который пройдет в агрогородке Чисть, а также множество иных мероприятий, в частности, музыкально-поэтическая гостиная "Малая радзіма - пачатак мой і выток", в которой примут участие поэты и деятели культуры и искусства. Гала-концерт "Молодеченский звездопад" завершит программу 9 июня. В нем примут участие Ядвига Поплавская, Виктория Алешко, Анастасия Тиханович, Искуи Абалян, Ирина Дорофеева, Алексей Хлестов, Саша Немо и другие.

В дни праздника пройдет выставка "Наша малая радзіма вачамі мастакоў свету", где будут демонстрироваться работы участников пленэра "Святасць зямлі беларускай". На следующий день Минский областной краеведческий музей представит экспозицию графики "Мейер Аксельрод. Возвращение домой".

Кроме того, зрители смогут увидеть премьеру Минского областного драматического театра "Вечер" Алексея Дударева и спектакль Республиканского театра белорусской драматургии "Карьера доктора Рауса". Будут работать молодежные и детские площадки, выставки работ народных мастеров.

Национальный фестиваль белорусского песни и поэзии "Молодечно" проводится по распоряжению главы государства с 1993 года. По инициативе Минского облисполкома с 2012 года фестиваль стал ежегодным. На протяжении всей истории своего существования развивает и приумножает добрые традиции по популяризации белорусской (отечественной) поэзии и музыкального искусства, а также определяется как самый масштабный национальный праздник белорусского слова и песни.

Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры, Миноблисполком, Молодечненский райисполком, Дворец культуры Молодечно, Национальный академический концертный оркестр Беларуси, Белтелерадиокомпания.-0-