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Фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" открылся в Ростове-на-Дону

Культура 13.09.2018 | 23:07

13 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. XIII Международный фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" торжественно открылся сегодня вечером в Ростове-на-Дону в местном академическом театре драмы им. М. Горького, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Александр Сегодник огласил приветствие участникам и гостям фестиваля, направленное первым заместителем председателя Парламентского собрания, спикером Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимиром Андрейченко. "В мероприятиях, подобных открывающемуся, в полной мере проявляется готовность молодежи Союзного государства стать проводником идей союзной интеграции, принять эстафету у старшего поколения", - подчеркивается в приветствии.

Свои послания в адрес участников фестиваля направили также заместитель председателя Парламентского собрания, первый вице-спикер Госдумы России Иван Мельников, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Церемония открытия продолжилась выступлениями молодых артистов и известных деятелей эстрады из Беларуси и России: Стаса Пьехи, Илоны Броневицкой, Валерия Скорожонка, Ирины Савицкой, Александра Еловских, групп "Провокация" и "Республика", ансамбля танца "Карнавал" и других.

Фестиваль продлится до 18 сентября. Его программой запланировано проведение мероприятий в Ростове-на-Дону и городах Ростовской области. Так, 14 сентября состоится Международный конкурс исполнителей молодежной песни - главное событие фестиваля, в котором примут участие более 20 молодых вокалистов, прошедших национальные отборы в Беларуси и России. В этот же день пройдут парламентские слушания "Роль Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России во взаимодействии молодежных организаций Беларуси и России", а также заседания Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам и Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту.

15 сентября участники фестиваля выступят со специальной программой в городах Шахты и Таганроге. Вечер юмора участников фестиваля пройдет в Ростове-на-Дону. 16 сентября состоится фестивальный спортивный марафон "Покорители высот", а для жителей города Ростова-на-Дону будет организован концерт участников и гостей фестиваля "С любовью к городу".

Фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" ежегодно проводится по инициативе Парламентского собрания и при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, а также правительства, Законодательного собрания и комитета по молодежной политике Ростовской области.-0-

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Теги
Беларусь, молодежь, Россия, Союзное государство, фестиваль
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