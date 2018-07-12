Фестиваль молодежных субкультур пройдет на "Славянском базаре в Витебске" 14 июля

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль молодежных субкультур и здорового образа жизни пройдет на "Славянском базаре в Витебске". Об этом сегодня в пресс-центре БЕЛТА сообщил журналистам первый секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Дмитрий Воронюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Фестиваль пройдет 14 июля в День молодежи на "Славянском базаре". Дмитрий Воронюк рассказал об основных мероприятиях, в числе которых II этап открытого чемпионата Belarus skateboard challenge 2018, республиканский спортивный турнир по воркауту среди молодежи "Наша сила", а также турнир по силовому экстриму (Кубок Беларуси среди городов). Первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" выразил надежду, что День молодежи на Славянском базаре станет местом постоянного проведения соревнований для молодежных субкультур. Параллельно будут проходить мастер-классы, на которых каждый желающий сможет попробовать свои силы и, возможно, найти для себя новое увлечение.

Например, в турнире "Наша сила" примут участие ребята из всех областей Беларуси - до десяти из каждого региона. Они будут соревноваться в двух номинациях. В индивидуальном фристайле у каждого участника будет до трех минут, чтобы продемонстрировать судьям и зрителям все свои навыки и умения. В двоеборье ребята будут выполнять упражнения на турниках и брусьях с дополнительным отягощением - в 24 и 32 кг соответственно. Председатель молодежной федерации воркаута Александр Сергиенко рассчитывает, что совместными с БРСМ усилиями проект приобретет иной масштаб, и уже в следующем году количество участников возрастет в разы.

Во время Дня молодежи пройдет также фестиваль дворовых игр "Альтернатива", где каждый сможет вспомнить любимые в детстве "классики", принять участие в состязаниях по бадминтону, городкам, лото и домино. Кроме того, запланированы соревнования по автозвуку. На них соберутся водители, чьи машины, благодаря динамикам и сабвуферам, способны устроить настоящую дискотеку.

Горожане и гости фестивального Витебска смогут побывать на интерактивной экспозиции "Беларусь - крыніца натхнення", посвященной национальной культуре и традициям. Как сообщалось, в мероприятиях Дня молодежи "Мой родны кут, як ты мне мілы" в фестивальном Витебске будут участвовать делегации областных и минской городской организаций БРСМ, победители областных и минского городского туров республиканского конкурса "Битва диджеев "Беларусь и Я", молодежного фестиваля "Огонь танца", представители молодежных общественных организаций, творческих клубов и объединений, субкультур.-0-

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