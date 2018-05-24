Фестиваль национальных культур в Гродно соберет 800 участников

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В финальных мероприятиях XII Республиканского фестиваля национальных культур в Гродно, который пройдет 1-2 июня, будут задействованы 800 участников. Об этом сообщил журналистам начальник главного управления культуры и аналитической работы Министерства культуры Василий Черник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот фестиваль является одним из самых массовых в Беларуси как по числу участников, так и по числу гостей, которые приезжают на его мероприятия. Учитывая возможность безвизового посещения, ожидаем большого числа туристов в дни проведения форума в Гродно", - сказал Василий Черник.

Кроме основных мероприятий фестиваля в историческом Гродно будут организованы программы на Августовском канале 3 июня, что, безусловно, добавит красок в этот яркий праздник, отметил представитель Минкульта.

В отборах на фестиваль, старт которым был дан вскоре после завершения форума в 2016 году, приняли участие 2 тыс. человек. Представители из 69 районов, областных центров и Минска демонстрировали жюри традиционную культуру, историю и обряды, декоративно-прикладное искусство и национальную кухню своей исторической родины.

Директор Республиканского центра национальных культур Ольга Антоненко отметила большой интерес к форуму в Гродно. Популярными стали и праздники национальных культур в столичном Верхнем городе, что свидетельствует о желании минчан и гостей столицы узнать как можно больше об особенностях, колорите, традициях народов.

Подробно с программой фестиваля познакомила главный режиссер заключительных мероприятий Республиканского фестиваля национальных культур Ольга Богданович. Центр Гродно уже сегодня превратился в картинную галерею: лучшие работы конкурса детских рисунков "Окна Феста" украшают город.

В первый день праздника будет открыт памятник легендарному полководцу, князю Давыду Городенскому, посадят деревья на Аллее дружбы, пройдет церемония награждения победителей конкурса СМИ, а вечером - яркое торжественное шествие от площади Ленина до площади Советской, где состоится церемония открытия.

Событием 12-го по счету фестиваля станет открытие культурно-выставочного центра "Фестивальный", где в числе других разместится экспозиция о форуме национальных культур.

Механическую диораму, посвященную фестивалю, установят в парке имени Жилибера. Это станет своеобразным подарком городу. Гостей приглашают на 3D-mapping шоу на тему фестиваля, которое будет проводиться во дворе Нового замка каждые 15 минут.

Программа праздника предусматривает конкурс, за Гран-при которого будут бороться 19 подворий. На белорусском подворье, а оно разместится на площади Ленина, состоится флешмоб, посвященный Году малой родины. Представители всех национальностей смогут признаться в любви к Беларуси и "обнять" страну: многонациональный хоровод выстроится вокруг площади Ленина. В программе XII Фестиваля национальных культур - концерт звезд белорусской эстрады с любительскими коллективами диаспор, выставки, круглые столы, кинопоказы и многое другое. А после двух насыщенных праздничных дней гости смогут отправиться на Августовский канал, где их ждут интересные игры и забавы.

Фестиваль национальных культур впервые состоялся в Беларуси в 1996 году и проводится каждые два года.-0-