Фестиваль патриотической песни "Красная гвоздика" пройдет в Могилеве

10 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. VIII Фестиваль патриотической песни "Красная гвоздика" пройдет сегодня в Могилеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевском областном кадетском училище.

Мероприятие соберет в Могилеве учащихся кадетских училищ, специализированных лицеев, Минского суворовского военного училища, учащихся средних общеобразовательных и специальных учебных заведений в возрасте от 10 до 20 лет. В конкурсной программе жюри будет оценивать как сольные номера, так и творчество вокально-инструментальных коллективов.

"Фестиваль "Красная гвоздика" способствует нравственному и эстетическому воспитанию подрастающего поколения, повышает интерес учащихся к творчеству поэтов и композиторов, создающих произведения на патриотическую тематику, расширяет знания о литературно-музыкальном наследии страны, развивает творческие способности молодежи", - отмечают в училище.

Гала-концерт фестиваля состоится в Могилевском институте МВД.-0-