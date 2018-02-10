Фестиваль патриотической песни "Красная гвоздика" пройдет в Могилеве

10 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. VIII Фестиваль патриотической песни "Красная гвоздика" пройдет сегодня в Могилеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевском областном кадетском училище.
Мероприятие соберет в Могилеве учащихся кадетских училищ, специализированных лицеев, Минского суворовского военного училища, учащихся средних общеобразовательных и специальных учебных заведений в возрасте от 10 до 20 лет. В конкурсной программе жюри будет оценивать как сольные номера, так и творчество вокально-инструментальных коллективов.
"Фестиваль "Красная гвоздика" способствует нравственному и эстетическому воспитанию подрастающего поколения, повышает интерес учащихся к творчеству поэтов и композиторов, создающих произведения на патриотическую тематику, расширяет знания о литературно-музыкальном наследии страны, развивает творческие способности молодежи", - отмечают в училище.
Гала-концерт фестиваля состоится в Могилевском институте МВД.-0-
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