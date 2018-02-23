Фестиваль "Великопостные концерты 2018: возрождаем культурные традиции" пройдет в Минске

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "Великопостные концерты - 2018: возрождаем культурные традиции" пройдет с 25 февраля по 4 марта в Белорусской государственной академии музыки, сообщили БЕЛТА в вузе.

В программу фестиваля, который БГАМ совместно со Свято-Елисаветинским монастырем проведет по благословению Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, войдут литургические произведения, концерты хоровой, фортепианной и оркестровой музыки. Исполнять ее будут солисты и коллективы Белорусской государственной академии музыки, Республиканской гимназии-колледжа при БГАМ, хоровых коллективов храмов, монастырей, высших и средних специальных учебных заведений Минска, приглашенных солистов, лауреатов и дипломантов международных и республиканских конкурсов из числа выпускников академии.

Концерты пройдут в Большом зале академии музыки, в том числе открытие фестиваля 25 февраля, в зале Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка, концертном зале "Минск". Закрытие творческого форума состоится в Доме Москвы.

Фестиваль "Великопостные концерты-2018: возрождаем культурные традиции" наряду с Пасхальным фестивалем продолжит традицию масштабных творческих проектов академии, направленных на приобщение к национальным культурным и духовных ценностям. Мероприятие станет ярким культурным событием в жизни страны и столицы, позволит слушателям открыть для себя национальное и мировое музыкальное искусство в многообразии его жанров и форм, познакомиться с достижениями творческой молодежи - солистов и коллективов, определяющих настоящее и будущее белорусской культуры.-0-