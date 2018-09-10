Фестиваль "Зов Полесья" бережно сохраняет самобытные традиции - Русый

10 сентября, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "Зов Полесья" бережно сохраняет самобытные традиции, заложенные нашими предками. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый во время заседания оргкомитета по подготовке и проведению V Международного фестиваля этнокультурных традиций "Зов Полесья" в агрогородке Лясковичи (Петриковский район), передает корреспондент БЕЛТА.

"Припятское Полесье до наших дней сохранило черты самобытной культуры и быта полешуков. И наша обязанность - бережно относиться к традициям, которые столетия назад заложили наши предки. Это наши истоки, поэтому фестиваль необходимо провести на самом высоком уровне и сделать достойный праздник для людей", - подчеркнул Михаил Русый.

По задумке оргкомитета, концепция международного фестиваля отражена в названии одной из площадок "У сваiм краi, як у раi". Представители Припятского региона на тематических подворьях воссоздадут традиции и колорит поселений Полесского края. Гостей будут встречать музыкально-театрализованной постановкой, раскрывающей версию происхождения необыкновенных названий деревень. Участников фестиваля пригласят на дегустацию блюд по старинным рецептурам, марафон "Танчым па-даўнейшаму", конкурс "Палеская прыгажуня". Организаторы готовят народные забавы, познавательные акции.

На открытии праздника назовут имена представителей Гомельской и Брестской областей, удостоенных специального звания "Ганаровы паляшук".

Для комфорта гостей праздника ежечасно от райцентров Петриков и Житковичи будут курсировать дополнительные маршруты до Лясковичей.

V Международный фестиваль этнокультурных традиций "Зов Полесья" соберет 22 сентября в агрогородке Лясковичи около 30 тыс. гостей. Представители восьми районов Гомельской области и трех - Брестской уже подтвердили участие в нем. В пятый раз масштабный праздник объединит жителей Полесья Беларуси, России и Украины, прибудут также гости из Польши, Латвии и других стран. Международный фестиваль "Зов Полесья" направлен на сохранение и популяризацию этнокультурных традиций, изучение и поддержку богатого историко-культурного наследия региона, а также укрепление творческих связей приграничных регионов. Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры Беларуси, Гомельский и Брестский облисполкомы, Национальный парк "Припятский".-0-