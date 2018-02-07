"Февральские музыкальные вечера" пройдут 7-27 февраля в Пинске

7 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске с 7 по 27 февраля пройдет XXIV фестиваль "Февральские музыкальные вечера", сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом концертной и выставочной деятельности городского Дома культуры Лариса Якушевич.

В программе форума 5 музыкальных вечеров, которые состоятся в стенах городского концертного зала. "Фестиваль является брендом нашего года, традиционным зимним праздником. Пинчане с удовольствием приходят на концерты. Они заранее интересуются программой, сюрпризами и новинками. В нынешнем году мы подготовили две премьеры - пригласили гитариста из Венгрии Ференца Берната, также у нас впервые выступит молодой и талантливый пианист Александр Данилов", - рассказала Лариса Якушевич.

Солист Белгосфилармонии Александр Данилов является лауреатом многих международных конкурсов и фестивалей. Именно он сегодня откроет программу форума концертом фортепианной музыки. Минчанин исполнит произведения Бетховена, Шопена, Чайковского, Балакирева. Вечер 10 февраля жителям Пинска предлагают провести под звуки русского романса. Перед публикой выступят известная пианистка Татьяна Старченко и солистка Национального академического Большого театра Беларуси Наталья Акинина (меццо-сопрано). Они исполнят как старинные классические романсы, так и произведения современных авторов.

Подарком для горожан станет концерт венгерского гитариста-виртуоза Ференца Берната, который состоится 18 февраля. Гость порадует слушателей мастерством исполнения классической, джазовой, народной музыкой, фламенко. На 20 февраля запланирован концерт органной музыки, солировать на котором будет минчанка Екатерина Николаева. Завершится форум 27 февраля выступлением городского камерного оркестра под управлением Оксаны Макаревич. В репертуаре пинского коллектива разнообразные произведения - от классики до джаза.

Фестиваль "Февральские музыкальные вечера" проводится в Пинске с 1994 года.-0-