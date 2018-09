Фильм Альфонсо Куарона получил "Золотого льва святого Марка" Венецианского кинофестиваля

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон получил главную премию 75-го Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва Святого Марка". Об этом объявило международное жюри во главе с режиссером мексиканского происхождения Гильермо дель Торо. Судьи отметили ленту режиссера "Рим" (Roma). Фильм произведен для Netflix.

Наградой за лучший сценарий отмечены братья Джоэль и Итан Коэны за фильм "Баллада Бастера Скраггса" (The Ballad of Buster Scruggs). Британская актриса Оливия Колман получила "Кубок Вольпи" за роль королевы Анны Стюарт в фильме "Фаворитка" (The Favourite) греческого режиссера Йоргаса Лантимоса.

Уиллем Дефо отмечен "Кубком Вольпи" как лучший актер за роль Ван Гога в фильме "Ван Гог. На пороге вечности" (At Eternity's Gate). "Серебряных львов" получили француз Жак Одиар за фильм "Братья Систерс" (The Sister Brothers) и грек Йоргос Лантимос за картину "Фаворитка" (The Favourite). Российская актриса Наталья Кудряшова стала лучшей актрисой секции "Горизонты" кинофестиваля. Она получила награду за роль в фильме "Человек, который удивил всех" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова.-0-