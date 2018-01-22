22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильм белорусского режиссера Александры Бутор "В личное пространство вход воспрещен" выходит в прокат. Премьера картины пройдет сегодня в столичном кинотеатре "Москва", сообщила корреспонденту БЕЛТА режиссер.

Фильм будет идти с 1 по 14 февраля в Минске в девяти кинотеатрах, а также в Гомеле, Гродно и Бресте. Только в Гомельской области показ состоится в 23 кинотеатрах.

Команда Александры Бутор работает над продвижением картины на зарубежном кинопространстве. Готовы английские и литовские субтитры - фильм отправится к прокатчикам Польши, Чехии, Германии и Литвы, а также на международные кинофорумы.

Над сценарием работали Юлия Гирель и Александра Бутор. Это история о том, как человек из-за своих детских комплексов, став взрослым, боится рискнуть и открыться жизни. У него много комплексов, но как только он решается на один простой шаг за пределы своего "личного пространства", то в его жизни все меняется к лучшему. По словам режиссера, эта серьезная тема, поданная в легкой форме.

В фильме "В личное пространство вход воспрещен", который стал первым продюсерским проектом Александры Бутор, заняты известные белорусские актеры Сергей Жбанков, Анна Полупанова. Главного героя играет молодой актер Эрик Абрамович, его партнерша - актриса театра кукол Любовь Клок. -0-