Фильм белорусского режиссера "Хрусталь" выдвинут на "Оскар"

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильм молодого белорусского режиссера выдвинут на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Речь идет о работе Дарьи Жук "Хрусталь" (в международном варианте - Crystal Swan). Режиссер поделилась этой новостью, опубликованной ведущим американским еженедельником Variety, на своей странице в Facebook, сообщает БЕЛТА.

О том, что дебютная картина Дарьи Жук выбрана в качестве претендента на знаменитую кинопремию, стало известно 30 июня во время мировой премьеры фильма на кинофестивале в Карловых Варах.

Действие ленты разворачивается в 1996 году, история навеяна юностью самой Дарьи. Девушка-диджей, которая живет в Минске, мечтает переехать в Чикаго, чтобы стать профессионалом. При оформлении документов на визу она допускает ошибку, из-за чего ей приходится провести неделю в маленьком заводском городке, жители которого далеки от нонконформистского свободного духа.

Съемки фильма проходили в Беларуси. В его создании принимали участие кинокомпания "Демарш-фильм", Национальная киностудия "Беларусьфильм", компании Unfound Content, Fusion Features, Vice Films (США), а также немецкие и российские продюсеры.

Фильм уже демонстрировался на фестивалях в США, Германии. А в Таллине на международном кинофестивале "Темные ночи" кинопроект "Хрусталь" получил награду секции Works in Progress. В Беларуси выход картины запланирован на 30 августа.

Дарья Жук родилась в Минске в семье журналистов. В 16 лет ухала в США, окончила Гарвардский и Колумбийский университеты, работала на канале HBO. Режиссер и продюсер многих короткометражных картин, среди которых фильм "Настоящая американка", принимавший участие в фестивалях по всему миру и получивший диплом Минского международного кинофестиваля "Лістапад-2015".-0-