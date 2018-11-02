Фильм "Холодная война" открыл "Лістапад-2018"

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старт ХХV Минскому международному кинофестивалю "Лістапад" дан сегодня в кинотеатре "Москва". Фильмом открытия стала мелодрама "Холодная война" польского режиссера Павла Павликовски, передает корреспондент БЕЛТА.

Приветствие участникам фестиваля от имени Президента Беларуси Александра Лукашенко зачитал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. "Уже четверть века наш кинофорум представляет аудитории интересные, качественные и глубокие фильмы, выполняя высокую просветительскую миссию и сохраняя приверженность своим принципам и традициям. Растущий из года в год состав участников фестиваля - наглядное подтверждение его авторитета среди профессионалов и любителей киноискусства", - говорится в приветствии.

"Здесь всегда царит атмосфера творческой свободы, неустанного духовного поиска и честного соревнования. Убежден, что нынешний "Лістапад" порадует нас широкой панорамой современного кинематографа, подарит громкие премьеры и яркие встречи с выдающимися мастерами и восходящими звездами мирового экрана, станет настоящим праздником для тех, кто создает, смотрит и любит кино", - отметил белорусский лидер.

Спецприз Президента Беларуси на "Лістападзе" вручен Рустаму Сагдуллаеву "Я не ожидал такой высокой награды. Это очень волнующий для меня момент. Актеры тоже теряются в такие минуты. Спасибо белорусской земле и всем кинематографистам Беларуси за такую высокую оценку", - сказал Рустам Сагдуллаев.

Затем вице-премьер Игорь Петришенко вручил спецприз Президента Беларуси "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве" актеру, режиссеру, продюсеру Рустаму Сагдуллаеву. Актер в этом году является почетным гостем фестиваля вместе с народной артисткой РСФСР Светланой Немоляевой. Официальный представитель Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Татьяна Ковалева вручила советской и российской актрисе театра и кино специальный приз "Кино без границ". На правах председателя кинофестиваля Геннадий Давыдько символически открыл форум, разбив тарелку.

Давыдько: картины "Лiстапада" позволяют познавать мир и себя "Слоган нашего кинофестиваля в этом году - "Познавая белый свет". Его идея взята из одноименной картины Киры Муратовой, которая всегда была музой нашего форума", - сказал Геннадий Давыдько.

ХХV Минский международный кинофестиваль "Лістапад-2018" пройдет в белорусской столице с 2 по 9 ноября. Его география широка: 48 стран ближнего и дальнего зарубежья. Впервые во время кинофорума будут показаны фильмы из ЮАР и Кении. В основной конкурс игрового кино войдут 12 фильмов, документалистику представят 13 картин, 11 дебютных работ продемонстрируют во время конкурса "Молодость на марше". Кроме того, по традиции пройдут внеконкурсные показы. Общее число всех фильмов составит 167, которые покажут на основных площадках - кинотеатрах "Центральный", "Мир", "Пионер", "Москва", "Беларусь", Falcon Club Бутик Кино и Музей истории белорусского кино.

Встречи с создателями 13 картин состоятся на "Лістападзе-2018" "В этом году во время фестивальной недели, с 2 по 9 ноября, в кинотеатре "Центральный" планируется провести 13 показов в формате Q&A (вопрос-ответ). Встречи с создателями лент состоятся после просмотра фильмов", - рассказал директор программ игрового кино форума Игорь Сукманов.

Учредители кинофестиваля - Министерство культуры Беларуси и Минский городской исполнительный комитет.-0-

ДОСЬЕ: XXV Минский международный кинофестиваль "Лістапад" XXV Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" пройдет в белорусской столице с 2 по 9 ноября под слоганом "Познавая белый свет" и будет посвящен известному режиссеру Кире Муратовой.

Фото Геннадия Жинкова