Фильм "Холодная война" открыл "Лістапад-2018"

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старт ХХV Минскому международному кинофестивалю "Лістапад" дан сегодня в кинотеатре "Москва". Фильмом открытия стала мелодрама "Холодная война" польского режиссера Павла Павликовски, передает корреспондент БЕЛТА.
Приветствие участникам фестиваля от имени Президента Беларуси Александра Лукашенко зачитал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. "Уже четверть века наш кинофорум представляет аудитории интересные, качественные и глубокие фильмы, выполняя высокую просветительскую миссию и сохраняя приверженность своим принципам и традициям. Растущий из года в год состав участников фестиваля - наглядное подтверждение его авторитета среди профессионалов и любителей киноискусства", - говорится в приветствии.
"Здесь всегда царит атмосфера творческой свободы, неустанного духовного поиска и честного соревнования. Убежден, что нынешний "Лістапад" порадует нас широкой панорамой современного кинематографа, подарит громкие премьеры и яркие встречи с выдающимися мастерами и восходящими звездами мирового экрана, станет настоящим праздником для тех, кто создает, смотрит и любит кино", - отметил белорусский лидер.
Затем вице-премьер Игорь Петришенко вручил спецприз Президента Беларуси "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве" актеру, режиссеру, продюсеру Рустаму Сагдуллаеву. Актер в этом году является почетным гостем фестиваля вместе с народной артисткой РСФСР Светланой Немоляевой. Официальный представитель Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Татьяна Ковалева вручила советской и российской актрисе театра и кино специальный приз "Кино без границ". На правах председателя кинофестиваля Геннадий Давыдько символически открыл форум, разбив тарелку.
ХХV Минский международный кинофестиваль "Лістапад-2018" пройдет в белорусской столице с 2 по 9 ноября. Его география широка: 48 стран ближнего и дальнего зарубежья. Впервые во время кинофорума будут показаны фильмы из ЮАР и Кении. В основной конкурс игрового кино войдут 12 фильмов, документалистику представят 13 картин, 11 дебютных работ продемонстрируют во время конкурса "Молодость на марше". Кроме того, по традиции пройдут внеконкурсные показы. Общее число всех фильмов составит 167, которые покажут на основных площадках - кинотеатрах "Центральный", "Мир", "Пионер", "Москва", "Беларусь", Falcon Club Бутик Кино и Музей истории белорусского кино.
Учредители кинофестиваля - Министерство культуры Беларуси и Минский городской исполнительный комитет.-0-
Фото Геннадия Жинкова
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