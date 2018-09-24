Фильм "Хрусталь" Дарьи Жук выйдет в российский прокат

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильм "Хрусталь" белорусского режиссера Дарьи Жук выйдет в российский прокат. Об этом автор картины написала на своей страничке в соцсетях, сообщает БЕЛТА.
Планируется, что показы "Хрусталя" в кинотеатрах России начнутся 13 декабря.
Действие картины происходит в 1990-е годы в Беларуси. Из-за опечатки в поддельном документе на американскую визу девушка-диджей оказывается в заводском городке Хрустальный. Однако героиня планирует во что бы то ни стало добиться исполнения своей американской мечты.
Мировая премьера фильма состоялась в июне 2018 года на престижном международном кинофестивале в Карловых Варах. В июле "Хрусталь" получил Гран-при на международном кинофестивале в Одессе, а в августе удостоился двух призов в конкурсе "Копродукция. Окно в мир" на фестивале российского кино "Окно в Европу" в Выборге. В сентябре картина получила Гран-при международного кинофестиваля в Алматы - Almaty Film Festival.
Фильм Дарьи Жук в настоящее время идет в белорусском прокате.-0-
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