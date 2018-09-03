Фильм "Хрусталь" вошел в тройку лидеров кассового сбора в минском прокате

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильм "Хрусталь" белорусского режиссера Дарьи Жук вошел в тройку лидеров кассового сбора в минском киновидеопрокате, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии "Киновидеопрокат Мингорисполкома".

Премьера картины в столичных кинотеатрах состоялась 29 августа, увидеть ее можно будет до 12 сентября. Сеансы уже посетили около 4,2 тыс. человек, больше всего - в кинотеатрах "Беларусь" и "Мир". "Свыше 4 тыс. зрителей меньше чем за неделю - очень хороший результат. Драма "Хрусталь" уступила только лентам "Гоголь. Страшная месть" и "Альфа". При необходимости, если сохранится интерес, показы продлим", - отметили на предприятии.

Как сообщалось, фильм "Хрусталь" режиссера Дарьи Жук будет выдвигаться на соискание кинопремии "Оскар". Также он вошел в программу Лондонского кинофестиваля - BFI London Film Festival. Дебютная полнометражная работа белорусского режиссера будет показана 14 октября вне конкурса. В Беларуси фильм будет показан более чем в 20 городах страны.

Действие картины происходит в 90-е годы в Беларуси. Из-за опечатки в поддельном документе на американскую визу девушка-диджей оказывается в заводском городке Хрустальный. Однако героиня планирует во что бы то ни стало добиться исполнения своей американской мечты.

Мировая премьера фильма состоялась в июне 2018 года на престижном международном кинофестивале в Карловых Варах, где картина открыла конкурсную секцию "К Востоку от Запада". В июле "Хрусталь" получил Гран-при на международном кинофестивале в Одессе, а в августе удостоился двух призов в конкурсе "Копродукция. Окно в мир" на фестивале российского кино "Окно в Европу" в Выборге. На данный момент фильм Дарьи Жук приглашен более чем на 20 кинофестивалей по всему миру.

Официальная заявка от Беларуси на соискание кинопремии "Оскар" будет отправлена вместе с прокатным удостоверением с 30 августа до 1 октября: согласно регламенту Американской киноакадемии каждая страна имеет право номинировать один фильм, выпущенный с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего и показанный в коммерческом кинотеатре не менее семи дней подряд.-0-