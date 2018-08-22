Фильм о БелАЗах вышел в финал фестиваля в Каннах

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корпоративный фильм "Гонка континентов" кинопроекта "БелАЗ 70" вошел в список финальных конкурсных работ ежегодного международного фестиваля-конкурса корпоративных и документальных телевизионных фильмов The Cannes Corporate Media & TV Awards. Такая информация размещена на сайте ОАО "БелАЗ" - управляющей компании холдинга "БелАЗ-Холдинг", сообщает БЕЛТА.

Фильм о белорусских самосвалах представлен в двух номинациях - "Главный корпоративный фильм" и "Внутренние коммуникации". Его сняла новосибирская компания LBL-Production к 70-летию БелАЗа.

По задумке авторов фильм должен отражать мощь техники белорусского предприятия, которая одинаково успешно работает в различных климатических условиях. "Чтобы показать это, решено было устроить своеобразное состязание самосвалов в Кузбассе, где температура иногда опускается до минус 50 градусов, и в Южно-Африканской Республике, где нередко бывает до плюс 50 градусов. На экранах мы увидим одновременный старт в российском Кемерово и южноафриканском Кейптауне. В фильме будут погрузка, разгрузка, уверенное движение карьерного самосвала грузоподъемностью 220 т по технологическим дорогам, а также прекрасные пейзажи за окном", - говорится в сообщении.

Премьера "Гонки континентов" запланирована на 28-29 сентября, в дни празднования юбилея БелАЗа. Накануне, 27 сентября, состоится финал международного фестиваля в Каннах. Это один из самых престижных смотров корпоративных и документальных телефильмов. В составе жюри фестиваля лауреаты премий "Оскар" и "Эмми".-0-