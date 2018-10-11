Фильм о БелАЗах завоевал две награды фестиваля корпоративного видео в Каннах

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корпоративный фильм "Гонка континентов" кинопроекта "БелАЗ 70" завоевал две награды международного фестиваля The Cannes Corporate Media & TV Awards. Такая информация размещена на сайте БелАЗа, сообщает БЕЛТА.

Он удостоен приза "Золотой дельфин" в номинации "Лучший корпоративный фильм" и приза "Серебряный дельфин" - в номинации "Внутренние коммуникации". Киноролик сняла новосибирская компания LBL-Production.

По задумке авторов, фильм должен отражать мощь техники белорусского предприятия, которая одинаково успешно работает в различных климатических условиях. Показан одновременный старт 220-тонных БелАЗов в российском Кемерово и южноафриканском Кейптауне, погрузка, разгрузка, уверенное движение по технологическим дорогам. "Кто победит в сложнейших климатических условиях "Гонки континентов"? В любом случае выиграет карьерный самосвал БелАЗ, способный трудиться и сибирской зимой, и африканским летом. Белорусский автозавод никогда не останавливается в своем развитии, создавая на протяжении вот уже 70 лет машины, востребованные во всем мире", - отмечают авторы фильма.

The Cannes Corporate Media & TV Awards - один из самых престижных смотров корпоративных и документальных телефильмов. В составе жюри фестиваля лауреаты премий "Оскар" и "Эмми".-0-

Фото БелАЗ