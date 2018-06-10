Фильм о Льве Толстом получил приз зрительских симпатий "Кинотавра"

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителем зрительского голосования 29-го открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи стал фильм Авдотьи Смирновой "История одного назначения". Об этом сообщает ТАСС.
Картина "История одного назначения" принимала участие в основном конкурсе кинофестиваля "Кинотавр". Лучший фильм выбирали зрители с помощью специального мобильного приложения. Картина Смирновой набрала 8,4 балла из 10 возможных.
Фильм рассказывает о событиях, которые касаются русского писателя, графа Льва Толстого. Главные роли в фильме исполняют Алексей Смирнов, Евгений Харитонов, Филипп Гуревич, Ирина Горбачева, Елизавета Янковская, Алексей Макаров.
Жюри основного конкурса возглавил режиссер Алексей Попогребский.
В основной конкурс также вошел фильм "Мира" Дениса Шабаева, "Временные трудности" с Иваном Охлобыстиным, "Два билета домой" Дмитрия Месхиева, "Дядя Саша" Александра Гордона. Кроме того, жюри смогло оценить картины "Война Анны" Алексея Федорченко, "Подбросы" Ивана Твердовского, "Заповедник" Анны Матисон с Сергеем Безруковым, "Русский бес" Григория Константинопольского, "Сердце мира" Наталии Мещаниновой, "Слоны могут играть в футбол" Михаила Сегала.
Победители будут объявлены сегодня на церемонии закрытия "Кинотавра".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3552 BYN
|2.35 BYN
|2.353 BYN
|USD
|2.0016 BYN
|1.997 BYN
|2.002 BYN
|RUB
|3.1927 BYN
|3.18 BYN
|3.2 BYN