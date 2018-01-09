Фильм "Последний портрет" о жизни художника Альберто Джакометти покажут в Минске

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минский прокат выйдет британский фильм "Последний портрет" о закате жизни одного из величайших художников ХХ века - Альберто Джакометти. Картину можно будет посмотреть на широком экране с 11 по 24 января в Falcon Club Бутик Кино.

Фильм "Последний портрет" демонстрируется в рамках проекта "Лістапад. Коллекция".

Впервые лента была показана на Берлинском кинофестивале в феврале 2017 года, а затем и на других европейских фестивалях.

Действие фильма происходит в Париже начала 60-х. Художник Альберто Джакометти окружен признанием коллег. Незнающий финансовых проблем и уставший от предсказуемой жизни, он находит покой в компании Джеймса Лорда - позирующего художнику критика. Запланированный портрет не готов и через две недели: двое проводят много времени вместе, обсуждают искусство и работу, дышат свежим воздухом города на Сене.

Главные роли в картине исполнили известные актеры Джеффри Раш и Арми Хаммер. Джеффри Раш получил широкую известность после роли в фильме Скотта Хикса "Блеск", за которую удостоился премий "Золотой глобус" и "Оскар". Также Джеффри Раш играл в картинах "Лучшее предложение" и "Король говорит!". Американский актер Арми Хаммер известен по ролям в фильмах "Социальная сеть" и "Агенты А.Н.К.Л.". Хаммер также исполнил одну из главных ролей в фильме Луки Гуаданьино "Зови меня своим именем", который выйдет в проекте "Лістапад. Коллекция" в январе.

Режиссер "Последнего портрета" - американский актер и кинопродюсер Стэнли Туччи, который снялся в более чем 100 фильмах ("Терминал", "Дьявол носит Prada", "В центре внимания" и др.) и шесть раз выступал в качестве режиссера. Он получил премию "Эмми" и два "Золотых глобуса". О его режиссерской работе над фильмом "Последний портрет" критики высказывались исключительно хорошо: "Стэнли Туччи своим фильмом показывает, что является очень скромным, но ловким режиссером - мастером портрета, умеющим находить тонкие драматические моменты" (Variety), "Последний портрет" Туччи наполнен энергией, тонко вплетенным юмором, безупречной исторической точностью и прекрасными актерскими работами" (Film Inquiry). -0-