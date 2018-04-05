Фильм с Хавьером Бардемом и Пенелопой Крус откроет Каннский кинофестиваль

Психологический триллер Асгара Фархади "Все знают" откроет грядущий 71-й Каннский фестиваль. Главные роли в картине исполнили Хавьер Бардем и Пенелопа Крус.

Лента на испанском языке расскажет о женщине, которая отправляется в деревушку Буэнос-Айреса к родственникам. Героиня переживает целый ряд ситуаций, которые кардинально меняют ее судьбу и жизни других персонажей.

Исполнители главных ролей являются законными супругами. Периодически они появляются вместе в одних фильмах, так что для них совместные съемки не стали новинкой.

Фестиваль пройдет в период с 8 по 19 мая текущего года Председателем жюри была назначена Кейт Бланшетт. Организаторы мероприятия в текущем году ввели целый ряд изменений.

Фильмам от Netflix запретили участвовать в конкурсной программе Каннского фестиваля Конфликт между организаторами кинофестиваля и стриминговым сервисом Netflix возник на почве того, что организаторы фестиваля убеждены: история кино и интернета – две абсолютно разные вещи, которые не следует смешивать.