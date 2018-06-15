Фильм "Земля: один потрясающий день" покажут во время киносеанса под открытым небом в Минске

Кадр из трейлера "Земля: один потрясающий день"

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Документальный фильм "Земля: один потрясающий день" покажут в историческом центре Минска 16 июня во время киносеанса под открытым небом, сообщили БЕЛТА на предприятии "Киновидеопрокат".

Зрители увидят трогательные, увлекательные и опасные события из жизни животных, побывают в африканской саванне, на безлюдных островах в Тихом океане, в лесах Азии и на морском дне.

Проект Open air CINEMA стартовал 9 июня. Кинокартины различных жанров демонстрируются еженедельно по вечерам во дворике отеля "Монастырский". Вход свободный, начало в 21.30.

Организатором мероприятия выступает УП "Киновидеопрокат" при поддержке Мингорисполкома. Картина предоставлена проектом "Лiстапад. Коллекция". Первой в рамках праздника "День многонациональной России" минчанам показали советскую лирическую комедию режиссера Георгия Данелия "Я шагаю по Москве".-0-