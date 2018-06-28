Финал конкурса юных чтецов "Жывая класіка" пройдет 1 сентября в Иваново

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал республиканского конкурса юных чтецов "Жывая класіка" и торжественное награждение победителей состоятся 1 сентября в столице Дня белорусской письменности в городе Иваново, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве информации.

В нынешних творческих чтениях, которые проходили под девизом "Читаем много, читаем вместе, создаем себя и страну", приняли участие почти 15 тыс. чтецов из разных уголков Беларуси. Особое внимание юные чтецы уделили теме малой родины, а также авторам, которые связаны с их родными местами.

Полуфинал конкурса "Жывая класіка" состоялся 14 июня в Национальной библиотеке.

Республиканский конкурс юных чтецов "Жывая класіка" - настоящий праздник для детей, хороший шанс не только продемонстрировать свои таланты чтецов, но и возможность ближе познакомиться с белорусской литературой.

Телеканал СТВ покажет телевизионную версию финала творческого состязания.

Организаторы конкурса - Министерство информации, Министерство образования, ЗАО "Столичное телевидение", ОО "Союз писателей Беларуси".-0-