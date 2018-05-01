Финал "Мельницы моды-2018" состоится в Минске 14-15 мая

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал XXVII Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото "Мельница моды" состоится в Минске 14-15 мая, сообщили БЕЛТА в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи.

Участники фестиваля-конкурса - дизайнеры, модели, фотографы, стилисты. Они будут состязаться по нескольким номинациям: "Школа моды", "Мастер моды", "Фото", "Модель-дебют фестиваля-конкурса", "Топ-модель фестиваля-конкурса", "Мисс-модель Беларуси", "Мистер-модель Беларуси", "Мастер стиля".

В финале будет представлено более 80 коллекций белорусских дизайнеров. Для определения лучших приглашены международные эксперты, специалисты в области моды и дизайна из ведущих зарубежных учреждений и организаций Грузии, Италии, Латвии, Польши, России, Франции. Победители получат возможность участвовать в международных творческих мастерских в странах Европы, конкурсах дизайнеров, Неделях моды, выставках моды, стажировках в Домах моды.

На гала-представлении во время благотворительного проекта "Стильное начало" на подиум выйдут воспитанники Минской областной государственной специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением слуха. Они продемонстрируют стильную и жизнеутверждающую коллекцию, которая отражает тренды мировой моды. Эскизы разработала призер фестиваля-конкурса "Мельницы моды-2017" Надежда Малафей, а костюмы сшили участники и финалисты нынешнего конкурса. Дизайнерская одежда останется у моделей после дефиле в качестве подарка.

"Мельница моды" - масштабный молодежный проект в области дизайна одежды, фотографии и моделинга, который в этом сезоне проходит под девизом "Добро пожаловать в Беларусь - страну спорта и креатива". Он проводится для повышения профессионализма в области моды, дизайна и производства одежды, фотографии, текстиля и услуг, сохранения национальных традиций, расширения международных связей.

Организаторы - Министерство образования Беларуси, Национальный центр художественного творчества детей и молодежи.-0-