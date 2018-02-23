Финал отбора к конкурсам "Славянского базара в Витебске" пройдет 17 марта

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал национального отбора к взрослому и детскому конкурсам "Славянского базара в Витебске" пройдет 17 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве культуры Беларуси.

На XXVII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" состоятся XXVII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск" и XVI Международный детский музыкальный конкурс "Витебск". Всего на участие во втором этапе отборочных туров к международным конкурсам в Министерство культуры, которое проводит национальный отбор, поступило 77 заявок. К финалу отбора допущены по 10 исполнителей.

За право представить страну на конкурсе вокалистов во взрослой категории будут бороться: минчане Анастасия Вахомчик (Малашкевич), Нина Жуковская, Ольга Колесникова, Евгений Курчич, витебчанка Анастасия Лейкина, Валерия Шепелевич из Могилева и четыре представителя Минской области - Наталья Ломако (Natali Domini), Дмитрий Никитин, Александр Саванец, Вероника Самускевич.

Участниками финала отбора к детскому музыкальному конкурсу стали: Мария Альхафез из Гомеля, минчане Мария Гулевич, Ангелина Ломако, Ярослав Соколиков, могилевчанка Арина Пехтерева, представители Минской области Алеся Витолс, Биата Кабирова, Елизавета Мея, Анастасия Тимофеевич (ТиАна) из Брестской области и Артем Скороль из Гродненской области.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" состоится с 12 по 16 июля. Музыкальные конкурсы - традиционно центральное мероприятие фестиваля.-0-