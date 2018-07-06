6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финалистов национального отбора на детское "Евровидение" определят сегодня в Минске. Такая информация размещена на сайте Белтелерадиокомпании, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в Белтелерадиокомпании стартовало прослушивание юных исполнителей. Всего на участие в конкурсе подано 62 заявки. Как проинформировали в медиахолдинге, имена финалистов объявят в вечерних выпусках новостей.

Прослушивание проходит в режиме живого звука в сопровождении музыки, фонограммы, записанной без вокалов любого вида или каких-либо вокальных имитаций. По его итогам профессиональное жюри определит от семи до десяти конкурсантов для участия в финале, который будет проведен не позднее 15 сентября в форме гала-концерта в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Победитель национального отборочного тура, который представит Беларусь на детском "Евровидении-2018" 25 ноября в Минске, определится по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей.-0-