Финалисты "Большой оперы" и звезды белорусской сцены выступят на праздничном концерте

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финалисты проекта "Большая опера" и звезды белорусской сцены выступят на праздничном концерте 6 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси.

На сцене Большого выступят победительница "Большой оперы-2017" Полина Шамаева (Россия) и финалисты из Беларуси Маргарита Левчук и Владимир Дмитрук.

Полина Шамаева - солистка Московского театра "Новая опера" имени Е.В. Колобова и Венгерского государственного оперного театра. Певица выступает в России, Греции, Японии и Венгрии. В репертуаре исполнительницы партии меццо-сопрано более чем 30 произведений кантатно-ораториального жанра. Сотрудничает с выдающимися дирижерами современности Владимиром Спиваковым, Михаилом Плетневым и др.

Маргарита Левчук - солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси и Музыкального дома "Классика". Принимает участие в концертах, оперных спектаклях и фестивалях Беларуси, России, Австрии, Германии, Литвы, Италии, Польши и Грузии. Участвует в проектах с ансамблями "Кантабиле", "Партита" и такими коллективами, как Большой симфонический оркестр России им. Чайковского, Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь, симфонический оркестр Белтелерадиокомпании и др.

Владимир Дмитрук - солист оперной труппы Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Лауреат международных вокальных конкурсов России, Латвии, Италии. Участник молодежной оперной программы оперы Лос-Анджелеса (США), солист молодежной труппы театра "Ан-дер-Вин".

В концерте примут участие финалисты конкурса "Большая опера" прежних лет: ведущие солисты Большого театра Беларуси Юрий Городецкий и Илья Сильчуков. Также на сцену выйдут ведущие солисты белорусской оперы Владимир Громов, Анастасия Москвина и солисты балета Большого театра. Дирижер - Вячеслав Чернухо-Волич.

"Большая опера" - один из самых рейтинговых проектов телеканала "Россия К". За пять лет существования он обрел армию поклонников и зажег множество звезд на оперном небосводе. Один из секретов успеха проекта - удачное сочетание классического концертного звучания и элементов шоу, что, несомненно, привлекает телезрителей, среди которых как давние поклонники оперы, так и "новички".-0-