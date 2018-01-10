Финалисты отбора на "Евровидение-2018" от Беларуси станут известны 11 января

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финалисты национального отбора на "Евровидение-2018" от Беларуси станут известны 11 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Первый этап национального отбора - прослушивание - начнется в 12.00 в студии "600 метров" медиахолдинга. Сайт Белтелерадиокомпании будет вести онлайн-трансляцию. Прослушивание пройдет в режиме живого звука в сопровождении музыки и (или) фонограммы, записанной без вокалов любого вида или каких-либо вокальных имитаций. Профессиональное жюри определит финалистов отборочного тура. Их будет не более 15, имена станут известны вечером после прослушивания.

Всего более 90 претендентов заявили о своем желании представить песни судейской коллегии.

Финал национального отбора пройдет не позднее 1 марта в формате телеконцерта. Участник финала, набравший наибольшее количество баллов по результатам голосования профессионального жюри и зрителей, будет объявлен победителем проекта и станет официальным представителем Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение-2018" в Лиссабоне (Португалия).

Организатором национального отборочного тура является Белтелерадиокомпания. Отбор проводится в соответствии с положением, разработанным организатором, и правилами конкурса, устанавливаемыми Европейским вещательным союзом.-0-