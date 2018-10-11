Финальная версия песни Даниэля Ястремского "Time" доступна для прослушивания и скачивания

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальная версия песни "Time" официального представителя Беларуси на международном детском конкурсе песни "Евровидение-2018" Даниэля Ястремского доступна для прослушивания и скачивания в интернете. Такой информацией с корреспондентом БЕЛТА поделилась творческая команда исполнителя.

"Финальная версия конкурсной песни "Time" и ее караоке-версия доступны для прослушивания, скачивания на всех цифровых платформах. Во время подготовки к финалу автором песни Кириллом Гудом несколько изменена аранжировка композиции. Именно с этим вариантом песни Даниэль выйдет на сцену "Минск-арены". Композиция стала более разнообразной, с вокальной точки зрения в том числе, и интересной. Вдвойне приятно, что европейские слушатели в комментариях в соцсетях позитивно восприняли новый вариант", - рассказали представители команды Даниэля.

У белорусского исполнителя сейчас очень напряженный график, связанный с репетициями и подготовкой номера. В ближайшее время Даниэль встретится со студентами Белорусского государственного университета культуры и искусств. Кроме того, не так давно в Белтелерадиокомпании состоялась запись общего плана номера на песню "Time". В студии "600 метров" собралась команда исполнителя - балет, хореограф, режиссер и педагог по вокалу. Перед камерой они представили обновленную версию номера. Видеозапись позволит постановщикам гала-концерта подготовить предварительный план съемки выступления в прямом эфире. Также Даниэль уже записал видеообращение к фанатам детского "Евровидения" на английском языке. Вскоре этот ролик появится в аккаунтах конкурса.

Даниэлю Ястремскому 14 лет, он родился в городе Цинциннати (США), но живет и учится в Минске, где прошел обучение в музыкальной школе по классу фортепиано. Юный исполнитель - участник телевизионных шоу и конкурсов, таких как "У Украины есть таланты", "Детская Новая волна", участвовал в кастинге шоу "Голос. Дети" (Россия). Даниэль обучался в Академии Игоря Крутого.

Международное песенное шоу состоится 25 ноября в "Минск-Арене". Форум в этом году соберет рекордное количество участников - 20 стран. Организатором и координатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.-0-