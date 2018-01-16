16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальное шоу национального отбора на "Евровидение-2018" откроет Adagio. Артистам выпал первый номер выступления по итогам жеребьевки, которая прошла сегодня в Белтелерадиокомпании, передает корреспондент БЕЛТА.

Музыканты тянули жребий, в каком порядке предстоит выйти на сцену финала национального отборочного тура, который состоится в телеэфире 16 февраля. Всего 11 исполнителей представят свои композиции зрителям и жюри, по решению которых будет выбран представитель Беларуси на престижном песенном конкурсе.

Вторым на сцену выйдет Alekseev. Третий номер достался Shuma, а четвертый - Софье Лапиной. Пятый номер у Napoli, шестой - у Анастасии Малашкевич. Седьмой свою песню исполнит Гюнешь. После нее на сцену выйдет "Радиоволна", под номером 9 - ALEN HIT. Под занавес финала свои песни исполнят Lexy (номер 10) и Кирилл Гуд (номер 11).

В прямом эфире 16 февраля зрители и жюри выберут победителя проекта, который представит Беларусь на международном конкурсе песни "Евровидение-2018" в Лиссабоне (Португалия).

Adagio