Финско-немецкую трагикомедию "По ту сторону надежды" покажут в Верхнем городе 7 июля

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финско-немецкую трагикомедию "По ту сторону надежды" покажут в историческом центре Минска 7 июля, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.
Картина режиссера Аки Каурисмяк вышла на экраны в 2017 году. Где-то на окраине "асфальтовых джунглей" Хельсинки судьба сводит честного малого Каледа, потерявшего родину и близких, и бывшего коммивояжера Викстрема, вложившего весь свой капитал в покупку убыточной забегаловки. Меланхоличный Викстрем и его эксцентричная команда берутся опекать нового знакомого. Пока Калед занят поисками пропавшей сестры, его новые друзья ищут способ преобразить свой ресторанчик и сделать его популярным заведением.
Проект Open air CINEMA стартовал 9 июня. Кинокартины различных жанров демонстрируются еженедельно по вечерам во дворике отеля "Монастырский", начало в 21.30.
Организатором мероприятия выступает УП "Киновидеопрокат" при поддержке Мингорисполкома. Картина предоставлена проектом "Лiстапад. Коллекция". Вход свободный.-0-
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