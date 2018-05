Фишки "Евровидения-2018": чем удивляли конкурсанты

"Евровидение" из конкурса песни давно превратилось в конкурс шоу. Надо удивить, чтобы победить. Организаторы "Евровидения-2018" в Португалии даже отказались от использования спецэффектов на сцене - в центре внимания все же должен быть вокалист, а не мельтешащая картинка за ним. Но вокалистов хороших много, а победитель один. Какие фишки используют артисты, чтобы покорить зрителей, проанализировали корреспонденты БЕЛТА.

Начнем с победительницы, безусловно. Израильтянка Нетта Барзилай - вне конкурса, причем изначально, едва появился в сети ее клип на песню "Toy" ("Игрушка"). За два месяца до финала клип вокалистки в течение трех дней набрал 2 млн просмотров на YouTube. Букмекеры уверенно прочили Нетте победу. Артистка из Израиля ни на кого не похожа - и в этом ее особенность, которая сработала. Со сцены в Лиссабоне необычная исполнительница нестандартной песни поблагодарила зрителей: "Спасибо, что выбираете непохожих".

Нетта Барзилай (Израиль)

Вкусы публики изменчивы: в какой-то момент букмекеры переместили представительницу Кипра Элени Фурейра на место победителя. Финал "Евровидения-2018" предвещал нешуточную борьбу Израиля и Кипра. Элени исполняла песню "Fuego" ("Огонь") с таким жаром, что, кажется, он проникал с экранов телевизоров. И все же горячие, а главное не новые танцы Элени, и звучное "о-е, о-е, о-е" не смогли принести ей победу. Элени отстала от Нетты и уступила значительно. У нее 436 баллов, у представительницы Израиля - 529.

Элени Фурейра (Кипр)

В тройке лидеров - певец из Австрии Сезар Сэмпсон с песней "Nobody But You" (342 балла). В его выступлении как-то и не было особой фишки. Харизма? Букмекеры не прогнозировали ему высокого места в финале, проча в последние часы перед финалом третье-четвертое французскому дуэту, участнику из Ирландии, певице из Эстонии, немецкому исполнителю, но никак не Сезару. Хотя на "Евровидении" победитель только один, и для публики позиции остальных имеют мало значения, довольно высокий результат артиста, про которого не говорили, - большой успех.

Сезар Семпсон (Австрия)

На харизму делал ставку и представитель Норвегии, любимец белорусов Александр Рыбак. Обаяние, веселость (искренняя или напускная?), симпатичная песенка, хотя и не победная "Сказка" 2009 года, соло на скрипке непременно. Увы, все время остававшийся на слуху, в финале занял лишь 15-е место.

Александр Рыбак (Норвегия)

Группа DoReDos из Молдовы устроила на сцене "Евровидения" трехминутный спектакль с затейливым сюжетом и колоритными танцами. Она оказалась на 10 месте.

DoReDos (Молдова)

Артист из Чехии в образе скаута с рюкзачком и в коротких штанишках радовал публику удальством, а прыжок через голову явно добавил ему баллов. Миколас Йозеф допрыгнул до шестого места, что, согласитесь, неплохо. У Беларуси, к слову, такой результат в финале "Евровидения" 2007 года до сих пор лучший. А страна участвовала в конкурсе уже 15-й раз.

Миколас Йозеф (Чехия)

Были и эпические песни и номера. Викинг Расмуссен из Дании вошел в десятку финалистов. Сыграли свое паруса и снежная метель на сцене вкупе с мощным энергетическим посылом. Признаться, мужественность викингов много больше симпатична, чем огненные страсти на сцене.

Расмуссен (Дания)

Демонический Melovin из Украины не так чтобы впечатлил публику, хотя посмотреть было на что. Артист появлялся из рояля, а затем играл на инструменте, хотя за спиной бушевал огонь. Да и песня заметная. Возможно, первый номер выступления сыграл не лучшую роль?

Melovin (Украина)

Участница из Словении Леа Сирк придумала ход с остановкой музыки на сцене во время исполнения. Незначительное замешательство - и внимание зрителя привлечено.

Леа Сирк (Словения)

Представителя Беларуси не было в финале, но о номере ALEKSEEVа в этом обзоре уместно сказать. Была попытка представить драматичную историю на языке символов, что оказалось не по силам молодому артисту. Можно спорить о номере в целом, но перемещение в кадре розы - красивый запоминающийся момент. Эту фишку подхватили тележурналисты, повторяя ее в репортажах. Хотя, признаться, на нынешнем конкурсе номер ALEKSEEVа для национального отбора вполне бы вписался.

ALEKSEEV (Беларусь)

Публика оценила вокальные данные Элины Нечаевой, представлявшей Эстонию. По велению ее голоса разливались световые картины по платью. И хотя этот прием уже использовался на "Евровидении", смотрелось эффектно.

Элина Нечаева (Эстония)

У представительницы Литвы Евы Засимаускайте особенного номера и не было. Подкупила зрителя ее искренность и трогательность.

Ева Засимаускайте (Литва)

А ведь год назад именно простота, естественность покорила публику. Сальвадор Собрал, благодаря которому Португалия впервые в истории участия принимала "Евровидение", получил тогда рекордное количество голосов - 758.

И ведь что характерно: стоит победить, например, группе "Лорди" из Финляндии или Кончите Вурст из Австрии, как начинаются разговоры, что это протест против навязших стандартных песен и исполнителей. Но оказывается хрустальный микрофон у потрясающей и неповторимой Лорин или Сальвадора Собрала, чуждого всякой вычурности, как тема переходит в плоскость об усталости поклонников "Евровидения" от фриков.

А впрочем, конкурс "Евровидение" всегда непредсказуем и букмекерские ставки - лишь информационный повод. Этот конкурс - возможность заявить о себе артистам 200-миллионной аудитории, это ожидания, неудачи и взлеты, неповторимый опыт. И, конечно, масштабное, эффектное шоу. Словом, праздник, который требует большого труда.

Жанна КОТЛЯРОВА,

ФОТО Геннадия ЖИНКОВА,

БЕЛТА.-0-