Фольклорный праздник "Уваравіцкі кірмаш" пройдет в Буда-Кошелевском районе

3 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фольклорный праздник-конкурс "Уваравіцкі кірмаш" пройдет 6 октября в горпоселке Уваровичи Буда-Кошелевского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Буда-Кошелевском центральном районном доме культуры.
Познакомить со своим творчеством и побороться за призы конкурса приедут фольклорные коллективы, аутентичные группы, индивидуальные исполнители из районов области.
Жюри предстоит определить лучших в нескольких номинациях: шуточный танец, шуточная песня, шутка, театрализация. При оценке будут учитывать не только исполнительское мастерство конкурсантов, но и аутентичность представляемых номеров, наличие в них местных традиций.
Также в программе - конкурс белорусской игры и игрушки, выставка декоративно-прикладного творчества народных умельцев.
Фольклорный праздник "Уваравіцкі кірмаш" является частью программы по охране историко-культурного наследия района. Он проводится раз в два года и нацелен на изучение и сохранение местной традиционной культуры, формирование ценностных ориентиров через осмысление значимости традиционного искусства в системе современной белорусской культуры.-0-
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