Форум библиотекарей Беларуси пройдет с 30 мая по 1 июня

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. V Форум библиотекарей Беларуси "Гуманитарно-просветительская деятельность библиотек в контексте общечеловеческих ценностей и белорусской государственности" пройдет с 30 мая по 1 июня в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в НББ.

Более 400 авторитетных специалистов библиотечной сферы соберутся, чтобы обсудить вопросы нормативно-правового обеспечения отрасли и организации корпоративного взаимодействия библиотек в сфере обеспечения доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам, а также оценить состояние совокупной сети библиотек Беларуси.

Одно из мероприятий форума пройдет в рамках всемирного проекта Международной федерации библиотечных ассоциаций (ИФЛА) - Global Vision. Под эгидой масштабной инициативы с 2017 года по всему миру проходят совещания и дискуссии, обсуждаются пути развития библиотек в ближайшем и отдаленном будущем.

В среду, 30 мая, состоится региональная дискуссия "ИФЛА. Глобальное видение". Эксперты из числа ведущих специалистов библиотечной отрасли Беларуси обсудят вызовы, с которыми сталкивается профессиональное сообщество в связи с постоянно растущей глобализацией. Итогом встречи станет выработка единого коллективного ответа на вопросы, рассматриваемые международной дискуссией. Итоговый отчет будет направлен в ИФЛА. Аналогичный материал собирается во всех странах мира, как основа для разработки дорожной карты объединения международного библиотечного сообщества.

Столичные библиотеки 31 мая проведут для участников форума мастер-классы и поделятся опытом проведения социокультурных мероприятий для детей, студентов и пожилых людей, раскроют "секреты" привлечения волонтеров к реализации библиотечных проектов, продемонстрируют инновационные подходы к организации читательского пространства.

Участники форума также посетят Центральную городскую библиотеку Жодино, где познакомятся с инновационными формами работы библиотечного обслуживания населения.

Организаторы - Министерство культуры, Белорусская библиотечная ассоциация и Национальная библиотека Беларуси.-0-