Форум экспериментальных театров "ПлаSтформа Минск" пройдет 13-19 февраля

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. VI Открытый форум экспериментальных пластических театров "ПлаSтформа Минск-2018" пройдет 13-19 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Форум, открытие которого состоится 13 февраля, представит зрителям широкую панораму пластического эксперимента в Беларуси и зарубежных странах.

Пластический театр "ИнЖест" представит новый спектакль "Генезис # или Происхождение видов", что будет главной премьерой форума. Этим спектаклем театр продолжает серию работ в направлении site-specific performance. Как и прежде в подобных работах, главным импульсом для "ИнЖеста" является реальный конфликт пространства и тела, рождающий особую "пространственно-телесную" драматургию. Автор и режиссер - Вячеслав Иноземцев.

Центральными событиями станут 2 вечера Solo Dance Perfomances и Dance Perfomances. Поклонники творчества автора и режиссера Евгения Корняги смогут увидеть две постановки: "Бетон" - в РТБД, "Интервью с ведьмами" - в Белорусском государственном театре кукол.

Отдельная страница программы "ПлаSтформы" - спектакли известнейших белорусских представителей танцевального и пластического театра, вечер современного танца "ПлаSтформа. Хорео контент". По окончании каждого вечера запланировано обсуждение спектаклей со зрителями.

Спектакли "ПлаSтформы-2018" состоятся на пяти сценах: культурном инкубаторе OK16, Республиканском театре белорусской драматургии, многофункциональном арт-пространстве "Верх", Белорусском государственном театре кукол, Национальном центре современных искусств.

С каждым годом "ПлаSтформа" приобретает все больший авторитет и известность не только в Беларуси, но и за ее пределами. Среди участников нынешнего форума - коллективы из Беларуси, Польши, Украины, Норвегии.

Открытый форум экспериментальных пластических театров "ПлаSтформа Минск" впервые прошел в столице в 2013 году. Его инициаторами и организаторами выступили Вячеслав Иноземцев (пластический театр "ИнЖест", Минск), Александр Тебеньков (танцтеатр "Галерея", Гродно), Инна Асламова (группа современной хореографии "Quadro", Гомель).-0-