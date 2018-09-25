Фото из полесского архива Софьи Хоментовской представят на выставке в Минске

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На выставке фотографий "Из полесского архива Софьи Хоментовской" в Национальном историческом музее Беларуси покажут фильм о авторе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.

Выставка открывается 4 октября и будет работать по 28 октября.

Архив Софьи Хоментовской, одной из ключевых фотографов межвоенного периода, с 2008 года находится в обработке фонда "Археология фотографии". В огромной коллекции, которая насчитывает около 6 тыс. 500 негативов и 4 тыс. 500 позитивов, сохранилось не так много выставочных отпечатков. Большинство из них не пережило войну. Уцелевшие снимки - это небольшие авторские "контрольки", которые показывают прежде всего процесс работы фотографа и ее авторский отбор любимых кадров.

Экспозиция представляет нескольких десятков из них. Фотографии небольшого формата 1928-1933 годов показывают родовое поместье Софьи Хоментовской в Парохонске под Пинском, также можно будет увидеть многочисленные пейзажи в пикториальной эстетике, сделанные лейкой, и снимки, документирующие жизнь местных жителей.

Презентация будет сопровождаться показом фильма "Я снимаю". Это уникальный материал, собранный из фрагментов лент Хоментовской конца 1920-х годов, который представляет личную жизнь фотографа, ее семьи и друзей. Короткометражный фильм был смонтирован из найденных в архивах уникальных документальных кадров, снятых самой художницей. Авторский комментарий к фильму написал Николай Лозинский. Этот материал, как и сам факт снятия фильмов Хаментовской, долго оставался неизвестным, хотя на выставке в Познани фотограф дебютировала не показом снимков, а именно фильмом.

Снимки впервые были представлены на выставке "Поместье. Скульптуры из коллекции семьи ван Роуз, а также фильмы и фотографии из архива Софьи Хоментовской" в Польше в 2015 году.

В Минске наследие фотографа Софьи Хоментовской будет презентовано во второй раз. Первая выставка состоялась осенью 2011 года.

Экспозиция "Из полесского архива Софьи Хоментовской" в Национальном историческом музее Беларуси проводится в дни Месяца фотографии в Минске.-0-