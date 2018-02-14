ФОТОФАКТ: Форум экспериментальных театров проходит в Минске

13 февраля в арт-пространстве "Верх" состоялось открытие форума экспериментальных театров "ПлаSтформа Минск". Форум, который проходит с 13 по 19 февраля, представляет зрителям широкую панораму пластического эксперимента в Беларуси и зарубежных странах.
Спектакли "ПлаSтформы-2018" показывают на пяти сценах: в культурном инкубаторе Ok16, Республиканском театре белорусской драматургии, многофункциональном арт-пространстве "Верх", Белорусском государственном театре кукол, Национальном центре современных искусств. С каждым годом "ПлаSтформа" приобретает все больший авторитет и известность не только в Беларуси, но и за ее пределами. Среди участников нынешнего форума - коллективы из Беларуси, Польши, Украины, Норвегии.
Фото Оксаны Манчук
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.419 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.957 BYN
|1.96 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.45 BYN