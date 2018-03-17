ФОТОФАКТ: Художественная выставка "Изнутри...Разное" открылась в Бресте

Первая персональная художественная выставка Ирины Цагельник "Изнутри...Разное" открылась в Бресте.

В выставочном зале ГУК "Брестский ООКЦ" висят 111 работ художницы разного периода ее жизни, которые выполненны в разных техниках и жанрах. Отдельное внимание привлекает большая коллекция работ написанная шариковой ручкой. Иновацией выставки стало музкальное сопровождение к каждой картине, которую зритель может услышать считав при помощи мобильного устройства QR-код. Автор считает, что музыка и живопись в ее работах нераздельны. Выставка продлится до 26 марта.

Фото Вадима Якубенка

Ирина Цагельник