ФОТОФАКТ: Художественная выставка "Изнутри...Разное" открылась в Бресте

Первая персональная художественная выставка Ирины Цагельник "Изнутри...Разное" открылась в Бресте.
В выставочном зале ГУК "Брестский ООКЦ" висят 111 работ художницы разного периода ее жизни, которые выполненны в разных техниках и жанрах. Отдельное внимание привлекает большая коллекция работ написанная шариковой ручкой. Иновацией выставки стало музкальное сопровождение к каждой картине, которую зритель может услышать считав при помощи мобильного устройства QR-код. Автор считает, что музыка и живопись в ее работах нераздельны. Выставка продлится до 26 марта.
Фото Вадима Якубенка
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