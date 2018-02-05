ФОТОФАКТ: Юбилейная выставка Леонида Щемелева открылась в Национальном художественном музее

Выставка живописи Леонида Щемелева открылась в Национальном художественном музее к 95-летию народного художника Беларуси. Экспозиция олицетворяет 70 лет жизни в искусстве Леонида Щемелева - от послевоенного учащегося к выдающемуся мастеру XXI века, жизнь и судьба которого пример исключительного человеческого и творческого долголетия, стойкости и верности избранному пути. На выставке представлено 60 произведений 1960-2000-х годов из собраний Национального художественного музея Беларуси, Белорусского союза художников, Музея истории города Минска.

Народному художнику Беларуси Леониду Щемелеву исполняется 95 лет Живописец Леонид Дмитриевич Щемелев стоит в ряду тех художников, произведения которых занимают значительное место в изобразительном искусстве Беларуси. Его творчество называют летописью эпохи.

Фото Геннадия Жинкова

На фото председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, руководитель делегации Национального собрания в парламентском измерении ЦЕИ Ирина Старовойтова и первый заместитель министра культуры Ирина Дрига.