ФОТОФАКТ: Юбилейная выставка Леонида Щемелева открылась в Национальном художественном музее

Выставка живописи Леонида Щемелева открылась в Национальном художественном музее к 95-летию народного художника Беларуси. Экспозиция олицетворяет 70 лет жизни в искусстве Леонида Щемелева - от послевоенного учащегося к выдающемуся мастеру XXI века, жизнь и судьба которого пример исключительного человеческого и творческого долголетия, стойкости и верности избранному пути. На выставке представлено 60 произведений 1960-2000-х годов из собраний Национального художественного музея Беларуси, Белорусского союза художников, Музея истории города Минска.
Фото Геннадия Жинкова
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