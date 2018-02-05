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ФОТОФАКТ: Юбилейная выставка Леонида Щемелева открылась в Национальном художественном музее

Культура 05.02.2018 | 19:15
Леонид Щемелев
Леонид Щемелев

Выставка живописи Леонида Щемелева открылась в Национальном художественном музее к 95-летию народного художника Беларуси. Экспозиция олицетворяет 70 лет жизни в искусстве Леонида Щемелева - от послевоенного учащегося к выдающемуся мастеру XXI века, жизнь и судьба которого пример исключительного человеческого и творческого долголетия, стойкости и верности избранному пути. На выставке представлено 60 произведений 1960-2000-х годов из собраний Национального художественного музея Беларуси, Белорусского союза художников, Музея истории города Минска.

Народному художнику Беларуси Леониду Щемелеву исполняется 95 летНародному художнику Беларуси Леониду Щемелеву исполняется 95 лет
Живописец Леонид Дмитриевич Щемелев стоит в ряду тех художников, произведения которых занимают значительное место в изобразительном искусстве Беларуси. Его творчество называют летописью эпохи.

Фото Геннадия Жинкова

@beltanews

На фото председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, руководитель делегации Национального собрания в парламентском измерении ЦЕИ Ирина Старовойтова и первый заместитель министра культуры Ирина Дрига.
На фото председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, руководитель делегации Национального собрания в парламентском измерении ЦЕИ Ирина Старовойтова и первый заместитель министра культуры Ирина Дрига.
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выставка, искусство, музей, репортаж, фоторепортаж
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