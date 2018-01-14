ФОТОФАКТ: Премьеру спектакля "Зимняя сказка. Продолжение" показала областная филормония в Витебске

Волшебный музыкальный спектакль для детей и взрослых "Зимняя сказка. Продолжение" показала к старому Новому году Витебская областная филармония. Театрализованное действие с яркими танцевальными и вокальными номерами проходило под зажигательные современные ритмы и мелодии. Зрители отправились в сказочное путешествие с девочкой Машей и ее мамой – феей. Во всей красе предстала обаятельная – несмотря на все проказы – королева Мышильда и ее дочь Мышуля, которая, благодаря продюсеру Деду Морозу, стала суперзвездой.
Фото Александра Хитрова
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