ФОТОФАКТ: Премьеру спектакля "Зимняя сказка. Продолжение" показала областная филормония в Витебске

Волшебный музыкальный спектакль для детей и взрослых "Зимняя сказка. Продолжение" показала к старому Новому году Витебская областная филармония. Театрализованное действие с яркими танцевальными и вокальными номерами проходило под зажигательные современные ритмы и мелодии. Зрители отправились в сказочное путешествие с девочкой Машей и ее мамой – феей. Во всей красе предстала обаятельная – несмотря на все проказы – королева Мышильда и ее дочь Мышуля, которая, благодаря продюсеру Деду Морозу, стала суперзвездой.

Фото Александра Хитрова