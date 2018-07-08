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Беларусь и Смоленская область намерены развивать сотрудничество в области льноводства
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Впервые рейтинг миллиардеров Bloomberg возглавили сразу три айтишника
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Лукашенко: связь народов Беларуси, России и Украины всегда будет выше политических интересов и амбиций
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Встречи с населением позволяют на месте принять решение по сложным вопросам - Жевняк
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Вчера 21:16
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Останки более 300 советских бойцов обнаружили под Петербургом
Вчера 21:10
В мире
В Беларуси 227 тыс. школьников оздоровились в лагерях в первую смену
Вчера 20:52
Общество
Все зоны отдыха в Минской области обеспечены беседками и лежаками
Вчера 20:46
Регионы
БелАЗ в I полугодии увеличил экспорт на 56,4%
Вчера 20:32
Экономика
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Витебске отметили день рождения Марка Шагала
Вчера 20:26
Культура
"Властелином села" в Могилевской области стала семья из Осиповичского района
Вчера 20:20
Регионы
Белоруска Анастасия Шкурдай завоевала золото юниорского ЧЕ по плаванию в Хельсинки
Вчера 20:13
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Первая смена оздоровительной кампании в Минской области прошла на высоком организационном уровне
Вчера 19:53
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Женская сборная Беларуси по хоккею на траве обыграла Россию в отборе на ОИ
Вчера 19:43
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Праздник "Купалье" в Александрии стал поистине всенародным - Доманевский
Вчера 19:39
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08.07.2018 | 01:27
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ФОТОФАКТ: Салют в Александрии
01:27
ФОТОРЕПОРТАЖ: Вечерний концерт в Александрии (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Вчера 23:22
Праздник "Купалье" в Александрии стал поистине всенародным - Доманевский
Вчера 19:39
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Футболисты Хорватии победили команду России и вышли в полуфинал ЧМ
Владислав Гончаров занял первое место на этапе КМ по прыжкам на батуте в Швейцарии
Министры в июле проведут выездные приемы граждан
Брифинг о результатах партнерской проверки стресс-тестов БелАЭС пройдет в пресс-центре БЕЛТА 10 июля
Сборная Англии пробилась в полуфинал футбольного чемпионата мира в России
До 28 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 8 июля
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Праздник "Купалье" проходит в Александрии
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Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей")
Главные мероприятия праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей") 7-8 июля.
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В мире наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран - Лукашенко
Лукашенко: связь народов Беларуси, России и Украины всегда будет выше политических интересов и амбиций
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Беларусь реализует с международными партнерами масштабный проект по достижению ЦУР
Парламентская делегация Латвии 9-11 июля посетит Беларусь
В МИД назвали резолюцию СПЧ ООН по Беларуси абсурдом по замыслу и по сути
Экономика
В Беларуси во втором полугодии повысят зарплаты бюджетников - Минфин
БелАЗ в I полугодии увеличил экспорт на 56,4%
Беларусь и Смоленская область намерены развивать сотрудничество в области льноводства
Происшествия
Правоохранители пресекли канал поставки наркотиков в Беларусь
Тракторист подшофе оставил в опасности пешехода после ДТП
В Минском районе велосипедистка упала под колеса автомобиля
Общество
Министры в июле проведут выездные приемы граждан
В Беларуси 227 тыс. школьников оздоровились в лагерях в первую смену
В Беларуси считают необходимым совершенствовать методы профилактики рецидивной преступности
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Визит Федерального президента Австрии в Минск является историческим
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Как возмещается ущерб при ДТП
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Председатель БООР о новых правилах охоты и рыболовном спорте
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Четыре часа разговора пролетели как миг
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Знания: сила или товар?
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Дмитрий Шамко
Где родился, там и пригодился
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НЦЗПИ о защите персональных данных
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Высокий сезон: как не ошибиться с выбором турфирмы
Комментарии
Алла Сташкевич
Минский проспект Независимости станет основой серийной номинации для списка ЮНЕСКО
Мнения
Анатолий Адоньев
Молодежь должна больше знать о подвигах партизан в годы ВОВ
Регионы
В Брестской области с техпомощью Китая построены еще три жилых дома
Куда пойти в выходные: "Купалье" в Александрии, "Джазовые вечера" и Stereo Weekend
Все зоны отдыха в Минской области обеспечены беседками и лежаками
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Футболисты Хорватии победили команду России и вышли в полуфинал ЧМ
Владислав Гончаров занял первое место на этапе КМ по прыжкам на батуте в Швейцарии
Белоруска Анастасия Шкурдай завоевала золото юниорского ЧЕ по плаванию в Хельсинки
Технологии
БЕЛТА теперь в Viber и Telegram
Citroen создал очки от укачивания
У Viber новый логотип
В мире
Кабинет британских министров согласовал стратегию по Brexit
Лесной пожар в Калифорнии: эвакуированы 3,2 тыс. человек
Останки более 300 советских бойцов обнаружили под Петербургом
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Впервые рейтинг миллиардеров Bloomberg возглавили сразу три айтишника
Кассовые сборы фильма "Мир Юрского периода 2" превысили $1 млрд
Искусственный интеллект научился оценивать успех фильма в прокате
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29 июня
Банковский сектор для малого и среднего бизнеса: опыт, достижения, перспективы
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О новых подходах к кредитованию физических и юридических лиц
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6 апреля
О применении новых положений и реализации норм декрета №1
Брифинг
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23 ноября
Заседание Парламентской ассамблеи ЦЕИ: повестка дня
Все круглые столы
Круглый стол
Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев
13 июня
Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?
Круглый стол
Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник
18 мая
Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении
Круглый стол
Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова
13 марта
Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Круглый стол
Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
24 января
Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января
Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Все пресс-конференции
Пресс-конференция
Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич
26 июня
Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты
Пресс-конференция
Георгий Катулин,
Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
Максим Кошкалда,
Алексей Тяжких
26 июня
Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм
Пресс-конференция
Максим Рыженков,
Анастасия Маринина,
Наталья Трофимова,
Виктория Дацун,
Яна Яхновец
14 июня
Баскетбольный чемпионат мира среди девушек до 17 лет в Минске
Пресс-конференция
Федор Карпенко,
Людмила Макарина-Кибак,
Александр Старовойтов
11 июня
О развитии безвозмездного донорства крови в Беларуси
Пресс-конференция
Александр Сидоренко,
Марина Романовская,
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6 июня
XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
Пресс-центр
Брифинг
Ольга Луговская,
Олег Соболев,
Юлианна Крюк
10 июля, 11:00
Партнерская проверка результатов стресс-тестов Белорусской АЭС и дальнейшие шаги
Онлайн-конференция
Сергей Наливайко
5 июля
Налоговые органы Беларуси: новые формы работы, совершенствование администрирования
Онлайн-конференция
Олег Савин
29 июня
Банковский сектор для малого и среднего бизнеса: опыт, достижения, перспективы
Онлайн-конференция
Элла Селицкая
28 июня
Проект изменений в Налоговый кодекс. Результаты работы межведомственной рабочей группы
Пресс-конференция
Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич
26 июня
Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты
Газета 7 дней
Герой. НАШЕГО времени
Чудеса Старого Села
Мир балета глазами мэтра
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Экономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
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Беларуская Думка
Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
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