ФОТОФАКТ: Шоу бодиарта устроили в "Ночь музеев" в Минске

Национальный исторический музей Беларуси принял участие в международной акции "Ночь музеев". В стенах музея в прошедшую ночь происходили необычные явления.
Иллюстрации художника Сальвадора Дали к "Божественной комедии" Данте Алигьери на глазах зрителей волшебным образом перенеслись на человеческие тела, отразив на них пороки ада и добродетели рая. Художники расписали тела моделей и устроили шоу бодиарта.
Фото Рамиля Насибулина
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