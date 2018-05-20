ФОТОФАКТ: Шоу бодиарта устроили в "Ночь музеев" в Минске

Во время представления

Национальный исторический музей Беларуси принял участие в международной акции "Ночь музеев". В стенах музея в прошедшую ночь происходили необычные явления.

Иллюстрации художника Сальвадора Дали к "Божественной комедии" Данте Алигьери на глазах зрителей волшебным образом перенеслись на человеческие тела, отразив на них пороки ада и добродетели рая. Художники расписали тела моделей и устроили шоу бодиарта.

Фото Рамиля Насибулина

Во время представления

На выставке Сальвадора Дали к "Божественной комедии"

У входа в Национальный исторический музей Республики Беларусь

Художники и их модели после представления