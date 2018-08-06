ФОТОФАКТ: Торжественное чествование композитора Игоря Лученка

Народному артисту Беларуси и СССР, профессору, академику, доктору наук, композитору Игорю Лученку 6 августа 2018 года исполняется 80 лет. По случаю знакового события в Республиканском доме молодежи в 15.00 состоялось торжественное чествование юбил­яра.

Поздравить юбиляра пришли представители госорганов и депутатского корпуса, известные белорусские исполнители, друзья и коллеги народного артиста. Активисты БРСМ подготовили музыкальные сюрпризы и праздничный 10-килограммовый торт.

Лукашенко поздравил композитора Игоря Лученка с 80-летием "Ваша многогранная плодотворная деятельность, известная широкому кругу слушателей, стала визитной карточкой Беларуси, вобрала в себя лучшие черты национальной культуры, вознесла белорусскую песню на вершину профессионального мастерства", - говорится в поздравлении.

Фото Максима Гучека

Первый заместитель министра культуры Ирина Дрига

Заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Сиренко и член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Екатерина Дулова

Заместитель председателя Палаты представителей Виктор Гуминский