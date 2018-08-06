ФОТОФАКТ: Торжественное чествование композитора Игоря Лученка

Народному артисту Беларуси и СССР, профессору, академику, доктору наук, композитору Игорю Лученку 6 августа 2018 года исполняется 80 лет. По случаю знакового события в Республиканском доме молодежи в 15.00 состоялось торжественное чествование юбиляра.
Поздравить юбиляра пришли представители госорганов и депутатского корпуса, известные белорусские исполнители, друзья и коллеги народного артиста. Активисты БРСМ подготовили музыкальные сюрпризы и праздничный 10-килограммовый торт.
Фото Максима Гучека
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