ФОТОФАКТ: В Минск приехала всемирно известная выставка "The Art of the Brick. Искусство лего"

В ТРЦ Galleria Minsk состоялось торжественное открытие выставки "The Art of the Brick. Искусство лего".
Всемирно известная выставка, покорившая сердца миллионов в США, Франции, Австралии, Италии, Германии и других странах, представила зрителям более 100 масштабных фигур из кубиков. Это произведения искусства, среди которых - всемирно известные статуи и портреты знаменитых людей. Посетители выставки смогут со всех сторон осмотреть Солнечную систему, детально разглядеть Парфенон, впечатлиться динозавром из лего. Увидят минчане и картины из кубиков - "Поцелуй" Густава Климта, "Крик" Эдварда Мунка, "Мона Лиза" Леонардо да Винчи и другие.
Автор выставки - Натан Савайя (Nathan Sawaya), известный американский художник из Нью-Йорка.
Фото Оксаны Манчук
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