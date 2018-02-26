ФОТОФАКТ: Выставка израильских работ на теннисных ракетках открылась в Минске

Выставка израильских художественных работ, выполненных в разной технике на пляжных теннисных ракетках, открылась сегодня в Минске.
Как подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси Алон Шогам, работы отображают красоту природы и культуру. Дипломат обратил внимание, что израильские художники разных творческих направлений, получив для работы столь необычный материал, как пара деревянных пляжных ракеток, подошли к решению задачи очень творчески.
Фото Геннадия Жинкова
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